百歲人瑞腳無力跌坐路邊 北市警護送回家過年

楊姓老翁日前在外散步，雙腳無力不慎跌坐路上，民眾見狀報警求助，警方趕抵，詢問身分赫然發現他正好活了100歲，確認意識清楚沒有大礙，用警車載他回家，安全護送「國寶」回家過年。

北市中正第二分局思源街派出所巡佐莊振琪2月1日擔服巡邏勤務，接獲報案稱一名老翁路倒在人行道上需協助，到場查證並通知救護人員到場，意外發現他是見證改朝換代、正好活了100年的百歲人瑞。

警方詢問了解，楊姓老翁（100歲）是外出散步，因左腳曾開過刀，行經思源街時腳無法出力、跌坐在人行道旁。

檢視確認楊翁身體無大礙，擔心老翁獨自返家發生意外，半小時內開警車護送老翁返家，並通知家屬，楊翁70多歲的妻子獲悉出門迎接、接手照顧。