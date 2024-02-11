全年攔阻7.2億 新北警查獲2070人 最好騙手法曝光

為防制及打擊詐欺犯罪，新北市警局領先全國成立「詐欺防制辦公室」，針對各類型詐欺犯罪研商偵防策略進行有效打擊，去年共偵破詐欺集團224件，查獲嫌犯2070人，查扣不法所得2億6千餘萬元。而在防制詐欺部分更取得重大成效，去年攔阻詐騙金額達7億2千餘萬元，較前一年度4億6千餘萬元大幅成長，顯見攔阻成效明顯提升。

新北市刑大表示，去年詐騙手法前6名依序為假投資（23.83%）、解除分期付款（14.23%）、假網拍（13.56%）、假交友詐財（6.93%）、包情應召詐財（5.39%）及釣魚簡訊惡意連結（4.8%）。