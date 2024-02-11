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全年攔阻7.2億 新北警查獲2070人 最好騙手法曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

為防制及打擊詐欺犯罪，新北市警局領先全國成立「詐欺防制辦公室」，針對各類型詐欺犯罪研商偵防策略進行有效打擊，去年共偵破詐欺集團224件，查獲嫌犯2070人，查扣不法所得2億6千餘萬元。而在防制詐欺部分更取得重大成效，去年攔阻詐騙金額達7億2千餘萬元，較前一年度4億6千餘萬元大幅成長，顯見攔阻成效明顯提升。

新北市刑大表示，去年詐騙手法前6名依序為假投資（23.83%）、解除分期付款（14.23%）、假網拍（13.56%）、假交友詐財（6.93%）、包情應召詐財（5.39%）及釣魚簡訊惡意連結（4.8%）。

新北市刑大說，近來因通膨因素且利率日益升高，民眾希望藉由投資獲利，因而可能落入詐欺集團陷阱導致受騙。新北警採取分層、分眾宣導等方式，加強民眾防詐意識，持續優化執行「識詐」、「懲詐」重點工作，藉由與市政府各局處、民間企業及公益團體合作，共同遏止詐欺案件發生，以打擊詐欺犯罪並減少民眾財產損失。

圖為新北警與中信特攻職業籃球隊，舉辦識詐犯罪預防宣導活動。記者黃子騰／翻攝
圖為新北警與中信特攻職業籃球隊，舉辦識詐犯罪預防宣導活動。記者黃子騰／翻攝

詐欺 詐騙

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