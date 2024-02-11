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登山客獨攀嘉明湖途中突昏迷死亡 空勤今吊掛下山

聯合報／ 記者劉星君／台東即時報導

台東縣消防局昨2月10日大年初一下午1點33分接獲報案，嘉明湖國家步道9.5公里處發現一名50歲陳姓男子昏迷，隨即通報救援，由於山區濕冷起霧視線不佳，直升機無法抵達，地面山域專責隊人員同步出發救援，搜救人員今上午接觸陳男已明顯死亡，空勤總隊直升機吊掛下山，交由警方處理。

台東縣消防局昨獲報，陳姓男子獨攀，在步道9.5公里處昏迷，一群山友經過發現，其中一名山友是護理師趕緊搶救CPR，陳男仍沒有生命跡象。消防局同步派遣關山消防大隊山域專責隊人員上山救援，協調林業及自然保育署台東分署請山屋管理員現場協助，通報消防署及申請空中勤務總隊直升機。

台東縣消防局表示，山上濕冷起霧視線不佳，直升機無法立刻趕往事故地點，地面山域專責隊人員先行展開搜救，沿路寒風刺骨行進不易，氣溫僅攝氏零下兩度，甚至造成搜救人員攜帶水袋結冰，搜救人員晚間至嘉明湖山屋紮營，今凌晨繼續趕路。

消防局指出，今上午9點15分接觸陳男，天候狀況允許下9時24分配合空中勤務總隊直升機執行吊掛後送，9時40分經後送下山患者已明顯死亡，交由警方處理。

消防局提醒，春節連假湧入大量登山客，從事登山活動務必嚴謹評估，做好完善準備，以因應山區多變化的環境，維護自身安全。

陳姓男子獨攀嘉明湖昏迷死亡，空勤總隊今將陳男遺體吊掛下山。圖／空勤總隊提供
陳姓男子獨攀嘉明湖昏迷死亡，空勤總隊今將陳男遺體吊掛下山。圖／空勤總隊提供
陳姓男子獨攀嘉明湖昏迷死亡，空勤總隊今將陳男遺體吊掛下山。圖／台東縣消防局提供
陳姓男子獨攀嘉明湖昏迷死亡，空勤總隊今將陳男遺體吊掛下山。圖／台東縣消防局提供

台東 山友 直升機

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