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大年初二回娘家要注意 北市消防教你「油鍋起火」安全滅火

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

今天是大年初二，不少人會安排「回娘家」，台北市消防局指出，近5年火災最多的住宅火警中，逾2成是因炊事不慎引發，提醒料理時應注意「人離火熄」，若不慎遇到「油鍋起火」請務必保持冷靜，依下列步驟滅火：蓋上鍋蓋、關閉爐火及瓦斯開關、將沾濕的抹布覆蓋於鍋蓋上，靜置2分鐘以上。

台北市消防局說，正月初二的習俗為「回娘家」，已出嫁出去的女兒通常會與丈夫一同回家團員，娘家也會以豐盛菜餚款待女婿，根據消防署統計，火災最多的住宅火警中，逾2成是因炊事不慎引發。

台北市消防局說，使用大火快炒、油鍋酥炸等料理方式，料理時應特別注意「人離火熄」，別為了招呼家裡客人或準備祭拜供品，而視線遠離爐火，甚至忘了關閉爐火就離開廚房。尤其是油炸，應隨時注意鍋內油溫，鍋內用少量的油（50c.c.以下）加熱，只要持續加熱3至4分鐘，就會因高溫造成「油鍋起火」。

台北市消防局表示，油鍋起火造成人員死傷的原因，大多是初期滅火不當所造成，民眾不可用水滅火，因油與水不相容，當水接觸高溫油，大量的高溫水蒸氣及熱油噴濺易灼傷，此外，油鍋起火也常引燃周邊可燃物，或經由排油煙機向上延燒，造成火勢迅速擴大，使滅火者於滅火過程受傷或錯失避難逃生先機。

台北市消防局呼籲，年節期間在家使用爐火若不慎遇到「油鍋起火」務必保持冷靜，並依下列步驟滅火：1、蓋上鍋蓋 2、關閉爐火及瓦斯開關 3、將沾濕的抹布覆蓋於鍋蓋上，靜置2分鐘以上。注意爐火使用安全，也要謹記「4要」安全法則：要人離火熄、要定期清潔、要遠離可燃物及要加裝住宅用火災警報器（廚房使用定溫式探測器），並選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能之爐具，才能有效預防火災發生，安心安全過好年。

近5年火災最多的住宅火警中，逾2成是因炊事不慎引發，提醒料理時應注意「人離火熄」。記者翁至成／翻攝
近5年火災最多的住宅火警中，逾2成是因炊事不慎引發，提醒料理時應注意「人離火熄」。記者翁至成／翻攝
近5年火災最多的住宅火警中，逾2成是因炊事不慎引發，提醒料理時應注意「人離火熄」。記者翁至成／翻攝
近5年火災最多的住宅火警中，逾2成是因炊事不慎引發，提醒料理時應注意「人離火熄」。記者翁至成／翻攝
近5年火災最多的住宅火警中，逾2成是因炊事不慎引發，提醒料理時應注意「人離火熄」。記者翁至成／翻攝
近5年火災最多的住宅火警中，逾2成是因炊事不慎引發，提醒料理時應注意「人離火熄」。記者翁至成／翻攝
近5年火災最多的住宅火警中，逾2成是因炊事不慎引發，提醒料理時應注意「人離火熄」。記者翁至成／翻攝
近5年火災最多的住宅火警中，逾2成是因炊事不慎引發，提醒料理時應注意「人離火熄」。記者翁至成／翻攝

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