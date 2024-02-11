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毛孩逃家理由讓人心疼 小黃咬斷狗鍊掙脫 暖警助找到飼主

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區昨晚有民眾在路上發現一隻繫有牽繩的小狗，四處亂竄疑似走失，警方獲報後將小狗帶至動物醫院掃描晶片，順利找回張姓飼主，意外得知小狗遭前飼主虐待，最近領養牠後因過於害怕人，小狗咬斷狗鍊掙脫，承諾以後會更加愛護牠，讓牠早點走出陰影。

桃園警分局埔子派出所昨晚8點多接獲民眾報案，在文中二路附近發現一隻小狗四處亂竄，擔心會發生意外事故。員警到場協助將報案民眾及小狗帶回派出所，發現小狗脖子上套有項圈及鍊繩，明顯有人飼養，員警將小狗帶往動物醫院掃描晶片，確認飼主身分後馬上聯繫，張姓飼主接獲通知趕到派出所認領。

經了解，張姓飼主剛領養8個月大的小黃不久，牠疑似遭受前飼主虐待，因此相當恐懼人，張姓飼主將小狗帶回工廠時，小黃因過於害怕、自行咬斷狗鍊掙脫逃走，幸好遇到熱心民眾及員警的幫忙順利找到飼主，張姓飼主表示十分感謝警方的協助，以後會更加愛護小黃，讓牠早點走出陰影。

飼主表示小狗遭前飼主虐待，最近領養牠後因過於害怕自己咬斷狗鍊掙脫，承諾以後會更加愛護牠，讓小狗早點走出陰影。記者周嘉茹／翻攝
飼主表示小狗遭前飼主虐待，最近領養牠後因過於害怕自己咬斷狗鍊掙脫，承諾以後會更加愛護牠，讓小狗早點走出陰影。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區昨晚有民眾在路上發現一隻繫有牽繩的小狗，四處亂竄疑似走失，警方獲報後將小狗帶至動物醫院掃描晶片，順利找回張姓飼主。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區昨晚有民眾在路上發現一隻繫有牽繩的小狗，四處亂竄疑似走失，警方獲報後將小狗帶至動物醫院掃描晶片，順利找回張姓飼主。記者周嘉茹／翻攝

動物醫院 桃園

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