毛孩逃家理由讓人心疼 小黃咬斷狗鍊掙脫 暖警助找到飼主

桃園市桃園區昨晚有民眾在路上發現一隻繫有牽繩的小狗，四處亂竄疑似走失，警方獲報後將小狗帶至動物醫院掃描晶片，順利找回張姓飼主，意外得知小狗遭前飼主虐待，最近領養牠後因過於害怕人，小狗咬斷狗鍊掙脫，承諾以後會更加愛護牠，讓牠早點走出陰影。

桃園警分局埔子派出所昨晚8點多接獲民眾報案，在文中二路附近發現一隻小狗四處亂竄，擔心會發生意外事故。員警到場協助將報案民眾及小狗帶回派出所，發現小狗脖子上套有項圈及鍊繩，明顯有人飼養，員警將小狗帶往動物醫院掃描晶片，確認飼主身分後馬上聯繫，張姓飼主接獲通知趕到派出所認領。