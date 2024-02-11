台北市今晨連2起機車火災 警現場逮到他竟是縱火通緝犯

台北市木柵地區今天早上一小時內發生兩起火警，消防隊到場均撲滅火勢，無人傷亡，僅車輛遭毀損。第二場火警發生，警方在場盤查到一名盧姓男子，發現他是縱火通緝犯，認為涉嫌重大，緊急調閱監視器畫面，「果然就是他縱火」當場逮捕。由於他前科累累又不配合偵辦，警方不排除建請檢察官聲押。

北市消防局今天清晨5點獲報，文山區木柵路四段、博嘉國小附近有一輛機車拼裝的三輪車燃燒，拉水線滅火，認定是燃燒垃圾、僅財損無人傷；一小時後，早上6點9分獲報，文山區和平東路四段一處騎樓有6輛機車燃燒，滅火後有5輛全毀、1輛半毀，1樓招牌也被波及，無人受傷，財損待估。

警方獲報第二件火警，在現場警戒、觀察，發現一名盧姓男子（67歲）形跡可疑，異常在場逗留趨前盤查，發現他是縱火通緝犯依法逮捕，在身上查獲打火機一個，同時懷疑他涉案，調閱監視器畫面，果然看到他在機車旁，用打火機點燃、縱火。

盧男警詢時否認犯行，堅稱「不是我做的」，在派出所偵詢時拒不配合，甚至頻頻說要上廁所，只是警方罪證確鑿，案發期間就是只有他在附近徘徊，警詢後依放火、毀損罪移送台北地檢署偵辦；考量他縱火前科累累，不排除建請檢察官聲押。