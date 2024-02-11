板橋夜市騎樓驚見上百公斤爆竹 超管制量9倍恐罰30萬

新北市消防局為防範商家違法存放超量煙火，在春節期間派員加強查緝違規爆竹煙火。第一大隊民生分隊昨天接獲民眾檢舉，在板橋區1處夜市內發現有店家擺攤販賣大量爆竹煙火，隨即前往查緝。發現違規業者在騎樓囤放超過上百公斤的爆竹，火藥量計42公斤超出管制量9倍，依法開罰6萬元以上30萬元以下罰款。

新北市消防局第一大隊表示，民生分隊昨天接獲民眾檢舉，立即前往現場稽查。消防查緝人員到場後，驚見業者將上百公斤爆竹煙火大剌剌就擺在騎樓販賣，消防人員經清點後確認店家超量儲存爆竹煙火，立即依規定將爆竹煙火全數沒入，並依爆竹煙火管理條例開立舉發單，依法可處6萬元以上30萬元以下罰款。