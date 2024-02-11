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板橋夜市騎樓驚見上百公斤爆竹 超管制量9倍恐罰30萬

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市消防局為防範商家違法存放超量煙火，在春節期間派員加強查緝違規爆竹煙火。第一大隊民生分隊昨天接獲民眾檢舉，在板橋區1處夜市內發現有店家擺攤販賣大量爆竹煙火，隨即前往查緝。發現違規業者在騎樓囤放超過上百公斤的爆竹，火藥量計42公斤超出管制量9倍，依法開罰6萬元以上30萬元以下罰款

新北市消防局第一大隊表示，民生分隊昨天接獲民眾檢舉，立即前往現場稽查。消防查緝人員到場後，驚見業者將上百公斤爆竹煙火大剌剌就擺在騎樓販賣，消防人員經清點後確認店家超量儲存爆竹煙火，立即依規定將爆竹煙火全數沒入，並依爆竹煙火管理條例開立舉發單，依法可處6萬元以上30萬元以下罰款。

第一大隊大隊長羅凱文表示，農曆春節期間販賣爆竹煙火及違規施放情事增加，民眾若是有發現請通知消防單位前往稽查，檢舉非法儲存、販賣爆竹煙火經查屬實者，依查獲案件所裁處罰款額度之百分之五核發獎金給予檢舉人，呼籲業者千萬不要心存僥倖。

消防人員將沒入的爆竹煙火運回分隊清點。記者黃子騰／翻攝
消防人員將沒入的爆竹煙火運回分隊清點。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局第一大隊在夜市騎樓查獲大量爆竹煙火。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局第一大隊在夜市騎樓查獲大量爆竹煙火。記者黃子騰／翻攝

春節 罰款

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