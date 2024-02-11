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桃、竹3起火警 奪6條人命

聯合報／ 記者陳恩惠張裕珍／連線報導

新竹縣消防局大年初一早上6點多獲報，新豐鄉青埔村青埔子一處三合院平房傳出火警，一對夫妻受困屋內，救出時已經身亡。記者張裕珍／翻攝
新竹縣消防局大年初一早上6點多獲報，新豐鄉青埔村青埔子一處三合院平房傳出火警，一對夫妻受困屋內，救出時已經身亡。記者張裕珍／翻攝
大年初一不平靜，桃園、新竹紛傳無情之火奪走六條人命。桃園市大園區中山北路上一處透天厝二樓下午四時多傳出火警，三名移工葬身火窟；新竹縣則接連二起，其中新豐鄉青埔村一處三合院磚造房屋起火，造成一對老夫妻逃生不及雙亡，另起在關西鎮南新里一處三層樓建築，造成卅六歲謝姓男子逃生不及身亡。

桃園這起火警，疑因租住二樓的邱姓新住民太太準備晚餐時不慎發生爆炸釀災，邱女逃出，但警消在三樓樓梯旁、後方房間內，分別尋獲一名女性焦屍和一對失去生命跡象的男女，三名移工身分待查。

女房東說，二樓租給林姓台灣丈夫與邱姓印尼籍新住民夫婦至少廿年，去年他們就曾因為插功率太高的暖氣，還是電磁爐時曾造成爆炸火警；三樓則租給附近的印尼小吃店，沒想到小吃店又將房子出租給移工，連裡面住幾個人都不清楚。

至於新竹青埔村火警，逃生不及的七十二歲官姓老翁與其六十九歲妻子前晚才和兒女吃除夕團圓飯，昨清晨三合院老家竄火時，是睡在車上的二兒子發現報警，兩人被發現時倒臥在三合院廚房。

而新竹南新里火警，據了解，該戶一家三口，當時謝姓男子爸媽因大年初一到屋外拜拜，沒想到屋內竟發生火警，曾試圖打電話叫兒子快逃出屋外，但兒子已無回應，被發現時遭雜物壓住葬生火窟。

新竹 移工

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