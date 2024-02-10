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初1玉山冰天雪地…4人登山隊挑戰南2段 風勢強勁領隊墜山谷身亡
北部一支4人登山隊今天挑戰百岳縱走南二段，今天從塔塔加入山準備前往八通關，領隊的徐姓男子不慎摔落300多公尺山谷，南投縣消防局獲報後，確認徐姓男子已經死亡，因為事故地點積雪結冰，搜救隊明天清晨出發，並將是天候狀況申請空勤直升機協助救援。
南投縣消防局表示，徐姓男子等4人登山隊今天從玉山塔塔加入山，挑戰南二段，預計15日從台東縣向陽下山。南二段全程大多是海拔3000公尺以上高山，加上地形陡峭，屬於長程縱走路線，加上這波強烈冷氣團發威，玉山主峰、北峰前天積雪達10公分，步道濕滑難行，讓難度大幅提昇。
據了解，這支登山隊行經玉山風口時，當地風勢強勁加上路面結冰積雪，徐姓男子（30歲）不慎失足，摔落300公尺深山谷。同行隊員立刻打119求救。
南投縣消防局下午接到報案電話，因為玉山風口冰天雪地，又在零下5度低溫，確認徐姓男子已經死亡後，因為天色已晚，為了安全考量，搜救人員將在明天清晨上山搜救，同時提醒其他3名登山隊員尋找安全地點過夜，明天會合後，再視天候狀況申請空勤直升機，協助吊掛徐姓男子遺體，運送下山。
玉管處也提醒，這波冷氣團威力強勁，玉山3千公尺公尺以上山域仍是冰雪交加，提醒登山民眾，務必準備好雪地登山設備，同時做好風險評估，以免危險。
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