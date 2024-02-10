桃園奪命火警…2樓房客煮食不慎爆炸 3樓移工1男2女魂斷異鄉

桃園市大園區中山北路上1棟透天厝的二樓今天下午4點多驚傳火警，疑因租住二樓的邱姓新住民太太準備晚餐時不慎發生爆炸釀災，由於火勢來得猛又急，邱女自行逃出，桃市消防局出動大批人車到場救援，火勢於19 分鐘撲滅後，竟在3樓樓梯旁、後方房間內，分別尋獲1名女性焦屍和1對失去生命跡象的男女，送醫仍不治，目前邱女已被帶回警所偵訊釐清起火原因，至於3名移工的真實身分仍待清查。

119勤指中心今天下午4點11分據報，大園區中山北路上某間夾娃娃機店的二樓發生火警，烈焰伴隨著濃煙直竄天際，由於正逢大年初一，正是家戶團聚之時，消防局不敢大意，立刻出動第三救護救難大隊18輛消防車、6輛救護車共55名救難救護人員前往搶救，火勢在4點25分獲得控制，5分鐘後完全撲滅；當救難人員持續處理殘火並入內搜尋時，先在3樓的樓梯旁發現1具女性焦屍，隨後又於同樓層的後方房間內救出1對已無呼吸心跳的男女，分別送醫後仍於晚間6點左右宣告不治。

女房東聞訊到場氣得表示，租住給二樓的這對林姓台灣丈夫與邱姓印尼籍新住民夫婦至少有20年，去年他們就曾因為插功率太高的暖氣，還是電磁爐時曾造成爆炸火警，當時就告知希望他們能搬走，讓她修屋，詎料，林姓夫妻不僅拒搬還表示要老死在此，雙方雖然已無簽訂租約卻也趕不走他們，當時曾協助更換過電線管路，沒想到竟然再度發生火警。

女房東也說明，三樓出租給附近的印尼小吃店，沒想到小吃店又將房子出租給外籍移工，連裡面住幾個人都不清楚，不過小吃店每月皆按時繳納4000元房租，因此她也沒多過問，沒想到會發生火警死亡事件，讓她不知如何是好。

市議員游吾和轉述，起火的二樓住戶是對台灣老榮民與已取得台灣身分的印尼籍新住民夫婦，也是里辦公室與議員辦公室長期關懷的對象，過年前里辦公室才送冬令救濟物資給這對老夫婦，邱女自行逃下樓時曾告知，她準備要煮飯時，插頭才剛插上去的時候發生爆炸，並起火燃燒，至於肇事原因仍待調查。