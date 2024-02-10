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大年初1傳火災！疑工地施放12孔煙火釀社區陽台起火 警追查中

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北永和區永和路一段一處社區公設陽台今天大年初一凌晨起火，消防員獲報趕抵，現場已由社區保全人員協助撲滅。警方調閱周邊監視器畫面，發現事發前疑似有一名男子手持12孔煙火在旁工地前施放，導致公設陽台起火。目前警方已鎖定犯嫌身分，正循線追查到案說明，依法函請消防局裁處。

據了解，新北市永和區永和路一段一處社區公設陽台，今天凌晨零時許突然起火，社區保全人員發現趕緊協助撲滅。新北市消防局獲報出動人車趕抵，火勢已經熄滅，經殘火處理，陽台磁磚被火燒黑，現場無人受傷，起火原因疑似有人施放鞭炮引起。

警方調閱周邊監視器畫面，發現事發前疑似有男子手持12孔煙火，在旁邊工地前施放，導致公設陽台因掉落火煙導致起火，目前轄區警方已鎖定男子身分，正循線追查他到案說明，後續將依爆竹煙火管理條例函請消防局裁罰，最高可罰處15萬元以下罰鍰。

新北市永和區永和路一段一處社區公設陽台，今天凌晨疑有人施放煙火導致起火，警方積極追查到案說明。記者曾伯愷／翻攝
新北市永和區永和路一段一處社區公設陽台，今天凌晨疑有人施放煙火導致起火，警方積極追查到案說明。記者曾伯愷／翻攝
新北市永和區永和路一段一處社區公設陽台，今天凌晨疑有人施放煙火導致起火，警方積極追查到案說明。記者曾伯愷／翻攝
新北市永和區永和路一段一處社區公設陽台，今天凌晨疑有人施放煙火導致起火，警方積極追查到案說明。記者曾伯愷／翻攝
新北市永和區永和路一段一處社區公設陽台，今天凌晨疑有人施放煙火導致起火，警方積極追查到案說明。記者曾伯愷／翻攝
新北市永和區永和路一段一處社區公設陽台，今天凌晨疑有人施放煙火導致起火，警方積極追查到案說明。記者曾伯愷／翻攝
新北市永和區永和路一段一處社區公設陽台，今天凌晨疑有人施放煙火導致起火，警方積極追查到案說明。記者曾伯愷／翻攝
新北市永和區永和路一段一處社區公設陽台，今天凌晨疑有人施放煙火導致起火，警方積極追查到案說明。記者曾伯愷／翻攝
新北市永和區永和路一段一處社區公設陽台，今天凌晨疑有人施放煙火導致起火，警方積極追查到案說明。記者曾伯愷／翻攝
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新北市永和區永和路一段一處社區公設陽台，今天凌晨疑有人施放煙火導致起火，警方積極追查到案說明。記者曾伯愷／翻攝
新北市永和區永和路一段一處社區公設陽台，今天凌晨疑有人施放煙火導致起火，警方積極追查到案說明。記者曾伯愷／翻攝

新北 永和 消防員 火災

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