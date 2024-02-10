黑煙漫天！國10轎車陷火海4人急逃生 連平面道路都可見濃煙
國道10號東向2.4公里鼎金系統入口處，今天傍晚4時43分許發生一起火燒車意外，吳姓男子駕車行經該處發現引擎蓋處冒煙，急將車停在路肩，和親友3人逃出車外，瞬間車子底盤起火，整輛車陷入火海，連高速公路底下都可見濃煙，消防隊趕抵撲滅火勢，幸無人受傷。
國道警察第五大隊調查，當時吳姓男子（43歲）駕車搭載3名親友，行經國道10號東向2.4公里鼎金系統入口處時，車子底盤不明原因起火，濃煙向上竄燒，吳見車子冒火湮，緊急將車停在路肩，一家人下車逃生。
吳和家人眼睜睜見車子陷入火海，消防分隊獲報出動人車前往救援，於5時10分許撲滅火勢，無人受傷。意外發生後，由於正值大年初一，國道上車流大，路過車輛見火燒車均放慢速度行駛，詳細起火原因由消防鑑識人員調查中。
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