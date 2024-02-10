大年初一疑酒駕失控自摔 嘉義騎士送醫不治、乘客多處擦傷
嘉義縣50多歲林姓男子今天凌晨騎機車後載同姓林男，行經東石鄉下揖村下揖國小附近，疑似酒駕失控自摔，2人受傷送醫，騎士林男因傷勢嚴重不治，詳細肇事原因警方鑑識釐清中。
嘉義縣消防局表示，今天凌晨3點14分獲報東石鄉下揖村下揖國小附近發生事故，立即派遣人車前往，抵達後發現為機車車禍造成2人受傷，51歲騎士林男臉朝上平躺地上OHCA，乘客40歲林男身體多處擦挫傷，現場急救處置後，由救護車分別送往朴子醫院及長庚醫院診治。
警方調查，今天凌晨3點多，林男騎機車後載友人，機車行經東石鄉下揖村庄內道路下揖國小附近，疑失控自摔，造成身體多處傷勢經送衛福部立朴子醫院救治不幸死亡，後載乘客男子也多處擦傷。初步了解為機車騎士自摔，詳細肇事原因目由朴子分局交通處理小組調查中。
朴子分局呼籲民眾，春節連假期間警方工作重點項目包括闖紅燈、酒後駕車、嚴重超速、車不禮讓行人通行、通過非號誌路口不依規定停、讓等，請民眾務必遵守交通規則，飲酒後勿開車，酒駕違規處罰甚鉅民眾勿以身試法。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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