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年前的「美麗相遇」？公車連2次撞上同棵樹 員警一聽原委笑翻

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市輕軌行經的大順路，路幅縮減，一名公車古姓司機1月12日駕車行經大順二路一處路口，不慎車頂擦撞路樹，因車身輕微受損，當下先載客離去；2月7日，古趁空車空檔，開公車欲到派出所報案，未料，又在同一地點撞上同一棵樹，警方到場獲悉原委，也忍不住笑了。

據了解，年約60歲的古姓公車司機1月12日駕駛公車擦撞大順二路421號前的路樹，因車頂上方輕微受損，古當下先行駕車離去；後因事故要呈報，需有報案資料，古男於2月7日趁公車未載客人的空檔，欲駕車前往三民二警分局民族路派出所報案。

沒料，古男行駛至上一次事發地點時，不偏不倚地又擦撞同一棵路樹，樹枝這次卡在車頂，讓古男丈二金剛摸不著頭腦，怎會同一棵樹又撞到第二次，當下直接報警處理。

警方到場，獲悉古男和路樹有兩次「美麗的相遇」的奇特經驗，也忍不住笑了，最後以無人受傷、車損的A3事故處理。

高雄市古姓公車司機兩次在大順二路擦撞同一棵路樹，奇特經歷讓員警也笑翻；圖為第二次公車擦撞路樹畫面。圖／讀者提供
高雄市古姓公車司機兩次在大順二路擦撞同一棵路樹，奇特經歷讓員警也笑翻；圖為第二次公車擦撞路樹畫面。圖／讀者提供
高雄市古姓公車司機兩次在大順二路擦撞同一棵路樹，奇特經歷讓員警也笑翻；圖為第二次公車擦撞路樹畫面。圖／讀者提供
高雄市古姓公車司機兩次在大順二路擦撞同一棵路樹，奇特經歷讓員警也笑翻；圖為第二次公車擦撞路樹畫面。圖／讀者提供

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