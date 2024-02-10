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離奇初一火警 兒子睡車上 爸媽住三合院遇火警雙亡

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

今天大年初一，新竹縣接連發生2起死亡火警，其中1起為新豐鄉青埔村的三合院磚造房屋火警，造成一對老夫妻逃生不及雙亡。但離奇的是，這對老夫妻昨晚才和兒女吃除夕團圓飯，今天清晨三合院老家竄火時，是睡在車上的二兒子發現報警，由於三合院火勢猛烈，爸媽逃生不及身亡。警方初判火警原因意外可能性高，但待火調釐清。

新竹縣消防局今天早上6點多獲報，新豐鄉青埔村青埔子一處三合院平房傳出火警，屋內有2人受困，新豐、湖口、山崎及第一大隊共10車27人到場時，三合院已經全面燃燒、火勢猛烈，消防人員立刻部署4條水線灌救，最後在三合院左後方發現受困夫妻。

受困火場的為72歲官姓老翁與其69歲妻子，兩人被發現時倒臥在三合院廚房，全身燻黑已無意識，雖立刻救出送往湖口仁慈與竹北東元醫院，但仍回天乏術。

消防人員研判，因住宅火警罹難的官姓夫妻檔，在火警當下曾嘗試逃生避難，但因為猛烈火勢阻擋出入口，兩人都因為吸入大量濃煙而倒下，送醫後皆宣告不治。

據了解，官姓夫妻育有3男1女都已成年，昨晚是除夕夜，4名兒女都有回到三合院老屋跟爸媽一起吃除夕團圓飯，家人互動正常融洽。但因為三合院住處太小，除了女兒是外宿之外，二兒子平常是睡屋外的車上，大兒子與三兒子則是住在隔壁鄰居借住的空屋，火警發生當下，只有兩夫妻睡在屋內，是二兒子發現老家竄火，趕緊報警。

由於這家人平時居住情形特殊，警方今天也特別訪查熟悉該戶人家的鄰居說法，確認發現火警的二兒子因為三合院小又怕吵，所以在車上過夜睡覺的情形已經好幾年，鄰居都習以為常，火警原因目前研判意外可能性較高，但仍待火調與相驗結果釐清中。

新竹縣消防局今天早上6點多獲報，新豐鄉青埔村青埔子一處三合院平房傳出火警，一對夫妻受困屋內，救出時已經身亡。記者張裕珍／翻攝
新竹縣消防局今天早上6點多獲報，新豐鄉青埔村青埔子一處三合院平房傳出火警，一對夫妻受困屋內，救出時已經身亡。記者張裕珍／翻攝
新竹縣消防局今天早上6點多獲報，新豐鄉青埔村青埔子一處三合院平房傳出火警，一對夫妻受困屋內，救出時已經身亡。記者張裕珍／翻攝
新竹縣消防局今天早上6點多獲報，新豐鄉青埔村青埔子一處三合院平房傳出火警，一對夫妻受困屋內，救出時已經身亡。記者張裕珍／翻攝
新竹縣消防局今天早上6點多獲報，新豐鄉青埔村青埔子一處三合院平房傳出火警，一對夫妻受困屋內，救出時已經身亡。記者張裕珍／翻攝
新竹縣消防局今天早上6點多獲報，新豐鄉青埔村青埔子一處三合院平房傳出火警，一對夫妻受困屋內，救出時已經身亡。記者張裕珍／翻攝
新竹縣消防局今天早上6點多獲報，新豐鄉青埔村青埔子一處三合院平房傳出火警，一對夫妻受困屋內，救出時已經身亡。記者張裕珍／翻攝
新竹縣消防局今天早上6點多獲報，新豐鄉青埔村青埔子一處三合院平房傳出火警，一對夫妻受困屋內，救出時已經身亡。記者張裕珍／翻攝
新竹縣消防局今天早上6點多獲報，新豐鄉青埔村青埔子一處三合院平房傳出火警，一對夫妻受困屋內，救出時已經身亡。記者張裕珍／翻攝
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