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天人永隔！爸媽初一屋外拜拜轉頭驚見火燒厝 兒子葬生火窟

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹縣今年大年初一就接連發生2起不幸的死亡火警，其中一件發生在關西鎮南新里，3層樓建築物清晨突然竄火，造成36歲謝姓男子逃生不及身亡。據了解，該戶一家三口，當時謝姓男子爸媽因大年初一到屋外拜拜，沒想到屋內竟發生火警，曾試圖打電話叫兒子快逃出屋外，但兒子已無回應，被發現時遭雜物壓住葬生火窟。

新竹縣消防局今天清晨5點55分獲報關西鎮南新里新城地區發生住宅火警案，立刻派遣關西、橫山、新埔、竹東、芎林及第三大隊共12車31人前往搶救，抵達現場時3層樓建築物全面燃燒，屋內不斷竄出熊熊火光與濃濃黑煙，消防人員出4水線撲滅火勢。

據了解，該戶人家為一家三口，當時屋主夫妻因為大年初一到屋外拜拜，沒想到轉頭發現住家2樓竟然起火，火勢一發不可收拾，1樓跟3樓也竄出火勢。由於兒子還在3樓房間，兩夫妻急忙打電話要兒子逃生，但兒子沒有回應，又連忙撥打119請求協助。

消防人員到場時趕緊撲滅火勢，並清查屋內情形，今天早上8點46分消防人員在火場房間內發現1名受困者被雜物壓住，因屋內擺放許多紙箱，男子被發現時被燒毀的紙箱遮掩，整個人已經無呼吸心跳，受困者已明顯死亡，家屬哀痛逾恆。

消防局指出，該名受困火場死亡的男性為36歲的謝姓男子，火警原因由火調會同警方調查，目前還在調查中。也提醒民眾過年期間特別注意火燭，確保人身財產安全。

新竹縣關西鎮一處3層樓建築物竄出猛烈火勢，消防人員獲報灌救。記者張裕珍／翻攝
新竹縣關西鎮一處3層樓建築物竄出猛烈火勢，消防人員獲報灌救。記者張裕珍／翻攝
新竹縣關西鎮一處3層樓建築物竄出猛烈火勢，消防人員獲報灌救。記者張裕珍／翻攝
新竹縣關西鎮一處3層樓建築物竄出猛烈火勢，消防人員獲報灌救。記者張裕珍／翻攝
新竹縣關西鎮一處3層樓建築物竄出猛烈火勢，消防人員獲報灌救。記者張裕珍／翻攝
新竹縣關西鎮一處3層樓建築物竄出猛烈火勢，消防人員獲報灌救。記者張裕珍／翻攝
新竹縣關西鎮一處3層樓建築物竄出猛烈火勢，消防人員獲報灌救。記者張裕珍／翻攝
新竹縣關西鎮一處3層樓建築物竄出猛烈火勢，消防人員獲報灌救。記者張裕珍／翻攝
新竹縣關西鎮一處3層樓建築物竄出猛烈火勢，消防人員獲報灌救。記者張裕珍／翻攝
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