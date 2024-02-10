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除夕不平靜 媳婦載婆婆回養護中心 與救護車相撞6人傷

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣斗南鎮昨晚除夕夜發生重大車禍，一名女性駕駛結束年夜飯後載婆婆返回養護中心途中與載送病患轉院的民間救護車發生碰撞，造成6人輕重傷，雙方駕駛都無酒駕，確切事故發生原因有待釐清。

48歲沈姓女子昨晚在年夜飯結束後，開車欲送婆婆回養護中心途中，由東科一路西往東直行，與一輛載著病患由雲林轉院北部醫院由大展路南往北直行的民間救護車在路口發生碰撞。

該起車禍造成救護車車頭全毀、轎車右側車身鈑金凹陷，救護車上駕駛、隨車人員、患者及家屬等四名人員多處擦挫傷，轎車沈姓駕駛頭部頸部挫傷，其婆婆身上多處挫傷、一度無生命跡象，送醫後救回一命，在加護病房治療中。

警方初步調查，雙方駕駛均無酒駕，救護車有鳴笛，該路口有號誌運作，但無路口監視器，雙方車輛有裝行車記錄器，但都無畫面，確切肇事原因釐清中。

警方呼籲，駕駛人行經路口時，應隨時注意車前狀況並減速慢行，如聞有消防車、救護車、警備車等警號時，務必注意優先禮讓，才能保障自身及其他用路人安全，避免意外事故發生。

雲林縣斗南鎮除夕夜發生重大車禍事故，一輛轎車與救護車相撞，造成雙方共6人輕重傷。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗南鎮除夕夜發生重大車禍事故，一輛轎車與救護車相撞，造成雙方共6人輕重傷。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗南鎮除夕夜發生重大車禍事故，一輛轎車與救護車相撞，造成雙方共6人輕重傷。記者陳雅玲／翻攝
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雲林縣斗南鎮除夕夜發生重大車禍事故，一輛轎車與救護車相撞，造成雙方共6人輕重傷。記者陳雅玲／翻攝
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婆婆 救護車

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