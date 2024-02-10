竹縣大年初一不平靜！36歲男遭重物壓 不幸命喪火場

大年初一不平靜！新竹縣今年剛開春就接連發生2起死亡火警，先是新豐鄉三合院有一對夫妻因住家火警身亡，關西鎮一處住宅今天清晨也發生火警，36歲男性遭重物壓住逃生不及，消防人員撲滅火勢後，在房間找到受困死者，起火原因都由警方調查中。

新竹縣消防局今天清晨5點55分獲報關西鎮南新里新城53號發生住宅火警案，立刻派遣關西、橫山、新埔、竹東、芎林及第三大隊共12車31人前往搶救，抵達現場時3層樓建築物全面燃燒，屋內不斷竄出火光與濃濃黑煙，消防人員出4水線撲滅火勢。

火勢撲滅後，消防人員隨即清查屋內有無人員，今天早上8點46分消防人員在火場房間內發現1名受困者遭重物壓住，已經無呼吸心跳，受困者已明顯死亡，消防局決定保留現場未進行搬運，由員警處理後續事宜。