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初一驚傳憾事 新竹縣三合院清晨火警 受困夫妻救出雙雙不治

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

今天大年初一，新竹縣一開春就傳出死亡火警悲劇。新竹縣消防局今天早上6點多獲報，新豐鄉青埔村青埔子一處三合院平房傳出火警，屋內有人受困，消防抵達現場時火勢猛烈，灌救搶救出受困的夫妻，61歲男性與58歲女性因逃生不及，身體燻黑、已無意識，送醫後皆宣告不治。

新竹縣消防局指出，今天早上派遣新豐、湖口、山崎及第一大隊共10車27人前往搶救，抵達現場時，三合院平房內已經起火燃燒，由於不少木造建物，火勢一發不收拾，消防人員出2水線進行搶救，於火場內陸續救出2名受困的一對夫妻。

消防人員陸續救出的夫妻檔因為受困火場，經送醫後皆宣告不治，現場燃燒面積約300平方公尺，損失約100萬元，本案依規通報火調人員、稅捐單位及社會處。至於起火原因，警方已經封鎖現場調查中。

新竹縣消防局今天早上6點多獲報，新豐鄉青埔村青埔子一處三合院平房傳出火警，一對夫妻受困屋內，救出時已經身亡。記者張裕珍／翻攝
新竹縣消防局今天早上6點多獲報，新豐鄉青埔村青埔子一處三合院平房傳出火警，一對夫妻受困屋內，救出時已經身亡。記者張裕珍／翻攝
新竹縣消防局今天早上6點多獲報，新豐鄉青埔村青埔子一處三合院平房傳出火警，一對夫妻受困屋內，救出時已經身亡。記者張裕珍／翻攝
新竹縣消防局今天早上6點多獲報，新豐鄉青埔村青埔子一處三合院平房傳出火警，一對夫妻受困屋內，救出時已經身亡。記者張裕珍／翻攝
新竹縣消防局今天早上6點多獲報，新豐鄉青埔村青埔子一處三合院平房傳出火警，一對夫妻受困屋內，救出時已經身亡。記者張裕珍／翻攝
新竹縣消防局今天早上6點多獲報，新豐鄉青埔村青埔子一處三合院平房傳出火警，一對夫妻受困屋內，救出時已經身亡。記者張裕珍／翻攝
新竹縣消防局今天早上6點多獲報，新豐鄉青埔村青埔子一處三合院平房傳出火警，一對夫妻受困屋內，救出時已經身亡。記者張裕珍／翻攝
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新竹縣消防局今天早上6點多獲報，新豐鄉青埔村青埔子一處三合院平房傳出火警，一對夫妻受困屋內，救出時已經身亡。記者張裕珍／翻攝
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