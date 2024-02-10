兩條通緝犯謊報友身分 因「痣」向不同露餡遭逮

吳姓男子身揹兩條通緝，2月4日下午在新北市蘆洲區遇到保大員警盤查。吳男謊報友人身分證字號，警比對M-Police相片，吳男臉型、年齡雖相仿，但兩人臉上的痣卻位置不同，當場被警識破帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。

據了解，吳姓男子（28歲），因涉洗錢防制法、詐欺兩罪嫌，分別於去年9月15及今年2月2日被新北地院、新北地檢發布通緝。4個多月來吳男四處藏匿躲警查緝，想不到這月4日卻因謊報友人身分，經警比對M-Police相片與他臉上的痣位與照片不同，認栽被逮。

2月4日下午1時40分左右，保大第二中隊員警巡邏經過新北市蘆洲區民族路258號前，見一輛機車停在人行道上，保大警怕影響通行便走下警車找尋車主。員警發現機車引擎尚有餘溫，判斷車主應沒走遠。員警於附近尋找，才剛走到某家店前，既看到吳男一個抬頭望對員警。

下一秒吳男眼神閃避、隨即轉頭欲離，員警察覺異樣上前盤查，吳男順口背出身分證字號。但警用M-Police內照片比對，卻發現吳男臉型、年齡雖與相片男子相仿，但相片男子臉上的兩顆痣都在下巴，吳男卻是左右臉各1顆。痣的位置明顯不同位置遭警質問。

吳男見謊言被戳破，一度大嗆員警說「可以去驗指紋」，原以為可以蒙混過關。豈料，員警真的帶吳坐上警車回去查驗指紋，吳男自知無法圓謊，當場坦承被通緝，警詢後依法解送歸案。