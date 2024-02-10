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2男玩射氣球不滿這情況遭制止 暴怒砸攤下場慘了
高雄市新樂街市集除夕夜擠滿逛街人潮，2名黃姓男子玩射氣球，因一名女員工在射程範圍內，但2人執意要射氣球，遭制止時竟惱羞成怒，和男員工起爭執，進而釀肢體衝突，混亂中攤位被砸，2男落跑，害攤商大過年賺錢不成，警方獲報3小時後逮獲2男。
警方調查，位於鹽埕區新樂街市集在除夕夜擠滿逛街人潮，2名各為19歲和20歲的黃姓男子在射氣球攤位準備玩樂，當時女員工還在前方擺氣球，但2男直接射擊，石姓女員工（20歲）告知遊戲規則制止時，引發2男不滿。
攤位負責人郭姓男子（38歲）和官姓男子（18歲）出言勸阻，雙方起衝突，當場打了起來，其中官男不敵，被黃男出拳打中臉部，擺氣球攤位被撞倒，2男事後拔腿逃離現場。
郭不甘心原本打算大過年擺攤賺錢卻被2男搞砸，無法做生意，轄區七賢派出所獲報趕抵現場，調閱周邊監視器，認出是在住在市集附近必忠街上的黃男，3小時後將2人帶回查辦。
事後，臉部受傷的官男不願提告，但警方認定2名黃男和郭男、官男等4人當街鬥毆，警詢後，依違反社會秩序維護法將4人移送高雄地院簡易庭裁處。
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