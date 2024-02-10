大年初一清晨屏東驚傳火燒船 火勢控制持續搶救中
屏東縣新園鄉鹽埔漁港今清晨5點多疑多艘漁船發生船舶火警，消防局獲報出動多輛消防車前往救援，目前火勢已控制，並持續撲滅中。
消防局副局長鄭建德表示，目前現場有2艘持續悶燒，1艘船頭煙燻，已將3艘船拖至碼頭岸邊持續滅火監控，無人員傷亡。
這起火艘傳意外發生在今天清晨5點27分，消防局接獲民眾報案於新園鄉鹽埔漁港船舶火警，立即派遣東港、新園、南州、佳冬、枋寮、潮州、萬丹、林邊及第三大隊，共計17車31人前往救援，搶救人員到場立即佈線搶救，火勢在6點37分獲得控制。
鄭建德表示，目前火勢都在控制中，沒有擴大或延燒，除岸際持續滅火，海巡船艇也從海上進行噴灑，同時已協調船主建議用怪手破壞船體，便於搶救內部悶燒。
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