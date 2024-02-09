妙齡女小年夜情傷失聯…台南母急找寶貝女兒 警與死神搶人阻憾事

台南一名30歲林姓女子昨小年夜深夜凌晨因感情受挫，向母親透露輕生念頭後，隨即失聯，林母心急如焚，打了近百通電話均未回應，趕緊向南警一分局報案，就怕失去寶貝女兒，而警方鎖定女子手機位置於南區後，通報六分局金華所協助搜尋，好在順利聯絡上林女，並未傳出憾事，也讓林母能在年節前與女兒團圓。

警方指出，8日凌晨獲報後，隨即鎖定林女手機定位在台南南區，轉由警六分局金華所調閱監視器協尋，並持續撥打林女電話，後由金華派出所員警楊東穎在翌日，總算撥通林女電話，雖苦勸其儘早與家人聯繫，但林女雖答應返家，卻始終不願透露所在位置。

警方為避免發生憾事，詢問林女家人其平時的交友狀況及可能去向，再利用GPS定位交叉比對擴大收尋，最後在永成路停車場內找到林女車輛，也確認林女平安無餘，讓林女一家能在年節前齊聚團圓。

員警楊東穎說，自己也是2歲孩子的新手爸爸，當天上班前還特別抱了抱兒子才出門，因為特別能感受林母的著急，也讓他積極與死神搶人、搶時間，好在最後順利聯繫上林女，也未傳出憾事。楊員也認為，天下父母心，父母親雖不一定能陪孩子熬過人生每個崁，但家的大門會永遠為孩子打開。

南市警六分局長林獻力表示，協助失蹤人口返家團圓為春節重點工作項目之一，而對於相關族群仍應多予支持、關懷，如有緊急協尋需求，可立即至鄰近派出所報案協尋，把握黃金時間，避免憾事發生。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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