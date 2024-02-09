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影／板橋連夜下雨！大觀地下道積水逾10公分 婦人騎機車闖入慘摔

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市板橋地區昨晚連夜下雨，大觀路車行地下道竟然雙向積水，今天清晨5時許1名婦人急著運貨回家，騎機車進入地下道即摔倒，員警趕緊將她扶起，並協助把機車牽離積水路段。

大觀地下道向來容易積水，但通常都是夏秋之際豪大雨過後，昨晚濕冷連夜下雨竟然也積水10幾公分不退，板橋警分局大觀派出所警員凌立敖、詹士緯，今天清晨5時許巡邏經過發現，立即通報勤指中心聯繫區公所，並請備勤的巡佐洪植智、警員曾唯皓到場協助封閉雙向車道疏導交通。

警方還在布署交通管制措施之際，1名婦人騎機車直接駛入地下道積水區域，當場摔倒，員警見狀立即脫下鞋子衝進水裡，幫忙將婦人和機車扶起，幸好沒有受傷。地下道積水於清晨6時23分自行消退，管制交通的警力撤離並通報解除。

新北市板橋地區昨晚連夜下雨，大觀路車行地下道竟然雙向積水10幾公分，1名婦人騎機車經過摔倒，員警協助扶起，把機車牽離積水區域。圖／警方提供
新北市板橋地區昨晚連夜下雨，大觀路車行地下道竟然雙向積水10幾公分，1名婦人騎機車經過摔倒，員警協助扶起，把機車牽離積水區域。圖／警方提供
新北市板橋地區昨晚連夜下雨，大觀路車行地下道竟然雙向積水10幾公分。圖／警方提供
新北市板橋地區昨晚連夜下雨，大觀路車行地下道竟然雙向積水10幾公分。圖／警方提供
新北市板橋地區昨晚連夜下雨，大觀路車行地下道竟然雙向積水10幾公分，1名婦人騎機車經過摔倒，員警協助扶起。圖／警方提供
新北市板橋地區昨晚連夜下雨，大觀路車行地下道竟然雙向積水10幾公分，1名婦人騎機車經過摔倒，員警協助扶起。圖／警方提供

交通管制 車道

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