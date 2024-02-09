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影／31歲謊稱48歲根本不像 新北通緝犯肚子餓想買肉羹被逮
新北市31歲蘇姓男子因涉洗錢案被判刑4年8個月卻逃匿遭通緝，日前開車在新莊區違停路邊想買肉羹麵被警方盤查，謊稱自己48歲、姓簡，員警根本不相信，帶他去警局按指紋，當場戳破謊言，警詢後解送新北地檢署並函請新北地方法院歸案。
蘇男元月31日上午10時許，開車違停在新莊區民安街的麵店門口，新北保安警察大隊第一中隊員警巡邏路過發現，上前盤查。他支支吾吾說要買肉羹麵，但連姓名、年齡、身分證號都說不清楚，更令人懷疑，後來胡謅自稱48歲、姓簡，簡單的簡。
然而他的面貌實在不像年近半百，被帶到新莊警分局偵查隊做指紋辨識，查出真實身分，資訊系統且顯示蘇男涉及洗錢案被判刑4年8個月有期徒刑，因逃匿於元月12日被新北地方法院發布通緝，元月29日又因毒品案被新北地檢署發布通緝。
這下他的連番謊言被戳破，百口莫辯，警詢後被依通緝案件移送新北地檢署，並函請新北地院歸案。
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