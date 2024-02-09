影／永和男爛醉還想騎機車 「巷內連摔」站不穩警察來了

新北市永和區樂華錢櫃KTV附近巷內，6日凌晨有1名年輕男子明顯已經酒醉，卻仍打算騎機車離開，短短幾公尺連續摔倒2次。附近居民看不下去，直接拿起手機錄影並報案，員警趕抵實施酒測，他的呼氣值竟高達1.12毫克。

當時已經是深夜2時40分，24歲游姓男子在寧靜的小巷弄裡發動機車，行動極不協調明顯就是酒醉，附近居民聽見噪音，拿起手機錄影並報警，靜靜看著他在短短十幾公尺內連續摔倒2次，又扶起機車想要騎走。

員警隨後趕抵永和區大新街巷內，看到游男和機車倒在路旁，當時他渾身酒臭味，連講話都口齒不清、站也站不穩，酒測值高達1.12毫克已超過法定標準值被帶回派出所，警詢後依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。