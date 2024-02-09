台南新化自撞車禍變電箱遭殃 除夕一早67戶一度停電

台南市新化區今凌晨2點發生一起自撞車禍，一名男性駕駛行經中正路與忠孝路口時，在左轉時疑似分心未注意，不慎撞上中正路一棟大樓旁的台電公司變電箱，所幸駕駛並未受困，但卻造成新化區太平街一帶約67戶用戶停電，經台電人員搶修後，約上午11點恢復通電。

警方指出，今凌晨2點接獲報案，一輛紅色自小客車發生自撞車禍，員警趕抵現場時，並無人員受傷受困，但一旁的台電公司變電箱卻嚴重損壞，趕緊通報台電人員處理。經警方調查，自小客車駕駛為30多歲王姓男子，酒測值為0，其供稱因一時分心不慎自撞，詳細車禍事故原因仍待進一步調查釐清。

今天為除夕，家家戶戶一早都忙著祭拜祖先、準備年菜等，事發現場附近民眾卻發現家裡停電了，相當不便及無奈，因該起車禍造成新化太平街一帶約67戶用戶停電，及中正路與太平街口的交通號誌故障，一早警方也在現場進行交通疏導管制，原預計今下午1點才能恢復，但經台電人員積極搶修，今天上午11點已恢復通電。