快訊

單筆還金最高150萬！紫南宮去年出借4億回收7億 呼籲信眾明天「這1事」別做

3生肖帶財別猶豫！新年刮刮樂試手氣 彩券行店員揭中獎密技、7NG行為惹人厭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南新化自撞車禍變電箱遭殃 除夕一早67戶一度停電

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南市新化區今凌晨2點發生一起自撞車禍，一名男性駕駛行經中正路與忠孝路口時，在左轉時疑似分心未注意，不慎撞上中正路一棟大樓旁的台電公司變電箱，所幸駕駛並未受困，但卻造成新化區太平街一帶約67戶用戶停電，經台電人員搶修後，約上午11點恢復通電。

警方指出，今凌晨2點接獲報案，一輛紅色自小客車發生自撞車禍，員警趕抵現場時，並無人員受傷受困，但一旁的台電公司變電箱卻嚴重損壞，趕緊通報台電人員處理。經警方調查，自小客車駕駛為30多歲王姓男子，酒測值為0，其供稱因一時分心不慎自撞，詳細車禍事故原因仍待進一步調查釐清。

今天為除夕，家家戶戶一早都忙著祭拜祖先、準備年菜等，事發現場附近民眾卻發現家裡停電了，相當不便及無奈，因該起車禍造成新化太平街一帶約67戶用戶停電，及中正路與太平街口的交通號誌故障，一早警方也在現場進行交通疏導管制，原預計今下午1點才能恢復，但經台電人員積極搶修，今天上午11點已恢復通電。

新化警分局長蘇有義表示，為保障用路人安全，避免因號誌故障發生危害，民眾若於路上發現號誌故障情形，可撥打台南號誌維修專線0800-295597或0800-366336，該專線24小時專人接聽，另也請民眾配合交管員警疏導措施，以維交通順暢。

台南新化今凌晨2點發生一起自撞車禍，30多歲王姓駕駛行經中正路與忠孝路口時，疑似分心未注意，不慎撞上台電公司變電箱，一度造成附近住戶停電，經台電人員搶修，已在上午11點恢復通電。圖／民眾提供
台南新化今凌晨2點發生一起自撞車禍，30多歲王姓駕駛行經中正路與忠孝路口時，疑似分心未注意，不慎撞上台電公司變電箱，一度造成附近住戶停電，經台電人員搶修，已在上午11點恢復通電。圖／民眾提供
台南一名30多歲王姓男子今清晨2點多行經新化中正路及忠孝路口時，疑因分心自撞上路旁的變電箱。記者萬于甄／翻攝
台南一名30多歲王姓男子今清晨2點多行經新化中正路及忠孝路口時，疑因分心自撞上路旁的變電箱。記者萬于甄／翻攝

停電 台電 自撞 車禍

延伸閱讀

十二生肖除夕這樣做旺一年！屬龍要喝水、他得美美入睡才能擺脫厄運

十二生肖除夕財運曝！屬兔、屬猴買彩券中獎機率高 他恐過度花費

台南新化年貨大街連辦7天促銷 男子潑漆店家被送辦

苗栗火車站大停電！停電逾3小時旅客抱怨連連 台電仍檢修中

相關新聞

醉漢要求多給2片生魚片不成大鬧熱炒店 嗆警「和所長很熟」被打臉送辦

台北市一名男子日前和友人飲酒後經過台北市中正區一間熱炒店，他拜託店家幫忙叫車，順便買生魚片打算回家享用；但店家交付生魚片...

影／31歲謊稱48歲根本不像 新北通緝犯肚子餓想買肉羹被逮

新北市31歲蘇姓男子因涉洗錢案被判刑4年8個月卻逃匿遭通緝，日前開車在新莊區違停路邊想買肉羹麵被警方盤查，謊稱自己48歲...

他離婚負氣離家20餘年父親過逝 警方協尋助小年夜返家團圓

嘉義縣吳姓男子20餘年前與妻子離婚吵架後負氣離家出去，與前妻及家人斷絕聯絡，多年前發生車禍，頭部嚴重受創，母親擔心兒子無...

影／永和男爛醉還想騎機車 「巷內連摔」站不穩警察來了

新北市永和區樂華錢櫃KTV附近巷內，6日凌晨有1名年輕男子明顯已經酒醉，卻仍打算騎機車離開，短短幾公尺連續摔倒2次。附近...

台南新化自撞車禍變電箱遭殃 除夕一早67戶一度停電

台南市新化區今凌晨2點發生一起自撞車禍，一名男性駕駛行經中正路與忠孝路口時，在左轉時疑似分心未注意，不慎撞上中正路一棟大...

回家團圓！女子寒冷夜離家出走 彰化警方24小時找到人

彰化市一名女子疑因工作壓力，2月6日晚間離家出走，由於她穿著短褲，逢冷氣團逼近，家人擔心發生意外，向彰化警方報案，警方編...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。