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人夫猛傳告白簡訊 竟尾隨進派出所 跟擾現行犯逮捕

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中已婚曾姓男子因愛慕1名女性友人，不顧她冷漠以對或拒絕，持續傳訊稱「我愛你」、「年底結婚」等猛烈追求，連對方報案時都尾隨跟進派出所，女子當場嚇傻，警方也立即依現行犯逮捕他，檢方勘驗曾傳訊內容、監視器等，認為他造成女子心生畏怖，依跟蹤騷擾防治法起訴曾。

檢警調查，曾男（60歲）因活動場合認識女子，因愛慕對方自2022年12月起至2023年7月間，就不斷傳訊問候、展開追求，還不斷表白說「我愛你」、「年底結婚，訂婚鑽戒3克」，並稱「我的餘生不常，我就是用真心愛你的人」、「我不會放棄妳我的承諾。」

女子不堪其擾，也回覆「請不要再傳給我，我感到被騷擾了」、「下一次我不客氣直接報警」，未料曾還回「I LOVE YOU AND I NEVER CHANGE IT 」、「PLEASE SUE ME IN THE COURT。」造成對方心生畏怖，影響日常生活。

後來曾男又跑去女子公司，要告知自己要去澳洲、和太太還沒離婚，並詢問她是否有男友等，女子忍無可忍喝令對方離去仍未果，就直接到附近第6分局市政派出所報案。

沒想到曾男還不放棄，竟開車在後方跟蹤，還跟著女子一起進入派出所，女子當場嚇傻告知警方後，警方隨即依現行犯逮捕曾送辦。

檢方訊時，曾男矢口否認跟蹤騷擾，辯稱和女子是男女朋友，當天也沒有尾隨她，是擔心她身心狀況所以才開車到派出所報案，剛好女子也在裡面，所以才以為被跟蹤。

女子則指證歷歷，並提出相關LINE對話、監視器等，證明曾男反覆、持續違反她意願，要求約會、聯絡或其他行為，已經影響她日常生活。

檢方認為，曾男傳訊向女子追求，被對方冷漠以對後，仍無視她意願繼續表達愛慕、迷戀之意，遭到封鎖依然故我，或拿他人手機繼續傳，認定曾犯嫌明確，偵結依違反跟蹤騷擾防治法起訴他。

曾男不顧女子拒絕，持續傳告白簡訊騷擾，連對方報案時都尾隨跟進派出所，被警方依現行犯逮捕，檢方依跟騷法起訴他。示意圖。圖／ingimage
曾男不顧女子拒絕，持續傳告白簡訊騷擾，連對方報案時都尾隨跟進派出所，被警方依現行犯逮捕，檢方依跟騷法起訴他。示意圖。圖／ingimage

監視器 結婚 跟蹤騷擾

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