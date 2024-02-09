回家團圓！女子寒冷夜離家出走 彰化警方24小時找到人

彰化市一名女子疑因工作壓力，2月6日晚間離家出走，由於她穿著短褲，逢冷氣團逼近，家人擔心發生意外，向彰化警方報案，警方編排專責警力，並調閱上百支監視器，前天深夜將她尋獲，與家人相擁而泣，因員警的積極，讓他們一家得以安心吃年夜飯。

彰化警分局中正派出所6日晚上7時36分許，接獲這名女子的家人報案，指她因工作壓力太大，離家出走，曾一度走在彰化市仁愛路 ，甚至出現在彰化市一棟大樓頂樓樓梯間，被保全人員驅趕，當時她僅穿著短褲，未攜帶手機和金錢，擔心出意外。

警方立即展開尋人行動，在24小時內，調閱上百支鏡頭，並查訪仁愛路附近居民，還發現女子拿著提款卡領 ，7日晚間9時4分，由民族路派出所員警在仁愛路102巷前發現了她身影。由於，當時她正準備搭計程車離開，員警立即趕到現場，將她攔下，確認她的身分後，通知家屬前來，一家人相擁而泣。