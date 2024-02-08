桃園警友站長好有愛 寒夜贈街友千元紅包過新年

再過2小時就是農曆除夕，桃市桃園警分局青溪派出所長馮青豪有鑑於轄內好幾處公園經常有街友席地而居，值此天寒大雨的夜晚秉持著人飢己飢的精神逐一關心探視，於是和清溪警友站長邱鴻輝討論後，決定準備致贈街友們每人千元紅包，讓他們能購買生活用品安度春節。

桃園分局表示，晚間青溪所巡佐邱正宗及警員林秉謙陪同邱站長及警友夥伴們，冒著寒天雨夜分別至各公園探訪，致贈街友紅包並關懷他們身體狀況，並叮囑他們要注意保暖，善用款項切勿飲酒。

一行人走到朝陽公園發送紅包時，發現有位女街友僅有外套卻無棉被可禦寒，由於時值打烊時刻，已無店家開門營業，眼尖員警發現，旁邊另名街友身邊放有2件尚未開封的新棉被於是上前詢問，該名男街友表示，這新棉被是去年底領取善心人士捐贈的，一直捨不得，既然同是天涯淪落人，他願意無償提供，邱站長見狀，立刻掏出千元將棉被買下轉贈女街友，讓她在寒夜中終於能好過些。