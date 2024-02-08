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影/冥冥之中… 搭火車從新竹到宜蘭偷神明金牌卻摔斷腿被逮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市某宮廟神像掛的3面金牌日前遭竊，監視器拍到一名男子大白天裡大膽爬上神桌，偷走金牌，行徑誇張。警方調閱路口監視器，發現鄧姓男子行竊後搭火車回新竹，竟是一名竊取神明金牌的慣犯，在宜蘭犯案後不慎摔斷腿，警方循線到醫院逮人。

這間被偷走神明金牌的廟宇位於宜蘭聖後街，俗稱「靖姑娘媽廟」，廟方日前發現金牌不見了，經報警調閱監視器，追查事發在30日上午9點35分，大白天的，竟有一名穿白鞋男子，戴帽子及口罩，輕手輕腳先爬上木頭製的供桌、再爬上供奉神明的大理石桌犯案。

這名男子平常應該有祭拜的習慣，監視器顯示他在偷走3面金牌時，還手拿金牌「過香爐」，讓人啼笑皆非，而且在要離開廟宇時刻意避開監視器，從另外巷口快速走出去，疑似有計畫性犯案。

廟方人員事後發現價值2萬多元的3面金牌不翼而飛，立即報警，警方根據路口監視器畫面追人，清楚錄下鄧姓涉嫌人（59歲）身影，他疑似搭乘火車從新竹到宜蘭，隨機犯案，當天上午偷走金牌後搭火車回新竹租屋處。

鄧姓嫌犯大老遠從新竹跑到宜蘭犯案，警方發現他以類似手法，多次到其他縣市各地偷神明金牌。宜蘭警方昨天到新竹找上門時，鄧的哥哥表示，弟弟幾天前摔斷腿，人在醫院。

警方又轉往新竹某醫院找到人，由於鄧嫌這兩天就要開刀，同意讓他開刀治療，派員警戒護，後續將依竊盜罪函送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭警分局呼籲，善惡有報，天理昭彰，凡走過必留下痕跡，千萬不要貪圖小利而心存僥倖，警方對於犯罪行為決不寬貸，以保障民眾的財產安全。

男子偷走掛在神明身上的金牌後，還過了一下前方的香爐。圖／警方提供
男子偷走掛在神明身上的金牌後，還過了一下前方的香爐。圖／警方提供
鄧男從新竹搭火車到宜蘭隨機犯案，大白天的，竟大膽爬宜蘭市某廟宇的上神桌，偷取神明金牌，宜蘭警方昨天到新竹逮人。圖／警方提供
鄧男從新竹搭火車到宜蘭隨機犯案，大白天的，竟大膽爬宜蘭市某廟宇的上神桌，偷取神明金牌，宜蘭警方昨天到新竹逮人。圖／警方提供

宜蘭 新竹 金牌

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