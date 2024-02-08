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小年夜轎車落海！海巡下水發現「車內沒人」 持續搜救中
基隆市外木山漁港今晚有轎車墜落港內，海巡和消防人員到場救援。海巡人員潛入水中後，發現汽車駕駛座的車窗呈開啟狀態，車內沒有人，持續搜救中。警方已依據車牌聯絡車主及家屬，了解用車狀況。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚8點9分接獲報案，外木山漁港碼頭有汽車掉落港內，車內人數不明。消防局出動中山、安樂及潛水人員，共11車、2船、18人趕往現場。基隆市警局、海巡署人員也到場協助救援。
目擊者說，汽車是從碼頭直行開入港內，警、消調閱漁港監視器畫面，看到有輛汽車緩慢在碼頭前進，最後掉入港內，沉入水中。
海巡人員穿著潛水裝備先下水救援，發現沒有人在車內，駕駛座的車窗已開啟，駕駛座的安全帶呈無使用狀態。海巡和消防人員持續搜救中。
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