開車出遊遺失4萬元LV皮夾！女子著急求救 淡水警2小時尋回

越南籍阮姓女子日前與友人一同開車出遊，孰料，車子在新北市淡水區淡金路加完油，卻把價值4萬多元LV名牌皮夾，放在後車廂上方，旋即開車離去。阮女發現皮夾不見焦急向警求助。警方調閱監視器畫面，發現皮夾被人撿走，通知拾獲人交還，對於台警察辦事效率迅速，她大表讚許及肯定。

據了解，越南籍阮姓女子（30歲）上個月21日搭乘友人的汽車一同出遊，當天傍晚車子沒油，兩人將車駛入三芝區淡金路一間加油站，不久加完油，阮女卻將一只價值4萬元的LV名牌皮夾，放在後車廂上，旋即上車開車離去。

阮女發現皮夾不見，焦急地向轄區警方求助。淡水警分局後厝派出所警員莊泓碩受理，立即調閱加油站周邊監視器畫面，發現事發前阮女與友人把車開離加油站時，人車才一右轉，皮夾便因離心力甩飛至機車道，被後方開車經過的男子撿走。