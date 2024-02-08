紅斑馬春節維護國道交通不打折 警政署長慰勉打氣

今天是小年夜也是春節連續假期首日，預期國道將湧現返鄉車潮，為激勵無法回家過年，仍堅守崗位的國道員警。今天上午警政署署長黃明昭親赴國道公路警察局視察、慰勉第一線執勤員警辛勞。

國道公路警察局表示，今年農曆春節7天連假，從今天（小年夜）開始至14日為止。高公局研判南向交通量集中在初一至初三，初二為最大車流，預估是平日車流量1.5倍。

北向則集中在初三至初五，初四出現最大車流量，初估約平日1.6倍；初二、初三則是雙向最大量，租估平日1.5倍。為因應恐線大量車流狀況，高速公路將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等措施。

為激勵警察工作士氣、關心春節期間無法返鄉員警，指示連續假期高速公路交通安全維護工作。今天上午10時許，內政部警政署署長黃明昭親赴國道公路警察局慰勉第一線執勤員警辛勞，並要求國道警務必確保國道交通安全及順暢。

國道公路警察局局長廖美鈴表示，全力配合高公局實施相關管制及交通疏導措施，加速交通事故處理，持續加強取締酒後駕車等重大違規。同時，在高速公路北、中、南、東部包括中壢、泰安、新營、清水、蘇澳等服務區設置「機動服務站」，以便適時受理民眾遺失物及各項為民服務。