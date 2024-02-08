陸配金門枉死家屬來金奔喪 移民署一路「開綠燈」協助

金門在上周發生一起死亡車禍，張姓陸配騎機車載著4歲女兒趕上班，行經金寧鄉環島南路一段與林湖路口被呂姓計程車駕駛迎面撞上，母女遭彈飛，張女當場OHCA（到院前心肺功能停止），女兒目前還在加護病房，經縣議員許大鴻等人的奔走，移民署一路「開綠燈」協助，讓張女的大陸家屬在前天以專案方式來金奔喪，張女家屬昨已離境回大陸，對於金門各界的暖心協助，相當感激。

這場交通事故發生在本月1日，呂姓計程車駕駛由環島南路一段往昔果山方向行駛，與騎機車的張姓駕駛發生嚴重碰撞，張姓女子當場OHCA，她的女兒也重傷，兩人由消防隊送金門醫院救治，據了解，小女兒已經後送到台灣治療，目前人還在加護病房觀察治療。

據了解，車禍發生的當天家屬就跟許大鴻議員聯繫，請求協助幫忙安排張女的大陸親屬來金門奔喪，得知卡在兩岸繁雜的辦證事宜，許大鴻立即聯繫前縣長楊鎮浯與縣府觀光處科長蔡百里協助，楊鎮浯透過大陸友人，讓許大鴻跟北京國台辦聯繫，以專案速件的方式，讓張女的雙親、妹妹、妹夫等5名親人可以儘快來金門。

年僅27歲、也是金門最年輕縣議員的許大鴻，雖是首次遇到這種棘手問題，但他火速找到「關鍵人物」的協助，讓此次任務得以迅速完成。許大鴻表示，現在兩岸關係緊張，好在有楊鎮浯、蔡百里等人一路幫忙聯繫協調，加上移民署南區事務大隊金門中心專委鄭明昌與移民署金門國境隊長詹朝雄等人的人道援助，讓張女的家屬在事故的隔天就將相關入台證件辦下來，之後福建省台辦也接力協助，在5日就將大通證等證件寄達家屬手裡，張女家屬搭6日一早船班來金門奔喪，兩岸一起完成一樁暖心的任務。