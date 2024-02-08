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影／邊騎車邊講手機 警能你不能？宜蘭警方出面說明了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭有員警騎乘警用機車，邊騎邊講手機，過程被錄下貼在網路群組流傳，民眾質疑觀感不好，批「警能你不能」，網友對此看法兩極。宜蘭警分局今天表示，執勤時接聽公務電話，並未違反規定。

這段影片出現在昨天下午，地點在蘭陽大橋附近，一名女警騎乘警用機車，單手騎車，另一手接聽手機電話，整個過程被錄貼在網路上，有民眾留言：「危險ㄟ！」「沒看路？」「一般民眾這樣就被警察攔下來了」。

不過，也有網友認為，「或許在處理民眾報案，非接電話不可」，「用耳機接聽比較安全」，「騎車講電話，小心嘿~」。

宜蘭警分局今天出面說明，昨天下午該名員警執行交整勤務結束返所途中，接聽派出所內同仁的公務電話；依據道路交通安全規則第90條規定，駕駛汽車禁止以手持方式使用行動電話，但警備車的駕駛人依法執行任務所必要，不在此限。

宜蘭分局表示，騎車執勤用手機講公務電話不算違規，但非必要不可使用，分局將加強宣導教育同仁，駕駛警用車輛非必要勿使用行動電話，維護交通安全。

員警邊騎車邊講手機被錄下，引起民眾質疑。宜蘭警分局今天說明，執行勤務時接聽公務電話，不算違反規定。圖／截自社會事新聞影音
員警邊騎車邊講手機被錄下，引起民眾質疑。宜蘭警分局今天說明，執行勤務時接聽公務電話，不算違反規定。圖／截自社會事新聞影音
員警邊騎車邊講手機被錄下，引起民眾質疑。宜蘭警分局今天說明，執行勤務時接聽公務電話，不算違反規定。圖／截自社會事新聞影音
員警邊騎車邊講手機被錄下，引起民眾質疑。宜蘭警分局今天說明，執行勤務時接聽公務電話，不算違反規定。圖／截自社會事新聞影音

宜蘭 警察

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