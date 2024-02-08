深夜自撞分隔島！自小客車扭曲變形仰躺路中 1泰女魂斷異鄉友人痛哭

新竹縣竹北市中華路今天凌晨0時許，一輛白色自小客車途經中華路剛過豆子埔橋，突然失控高速撞上中央分隔島，整輛車竟騰空飛起，隨後重摔落地，造成車上2女1男都重傷送醫，不幸其中一名29歲泰國籍女子因傷勢過重，來不及送醫便魂斷當場，警方將進一步釐清事故原因。

據了解，駕駛是名28歲的台灣籍男子，今晨從湖口經台1線省道要南下，駕駛白色賓士自小客、載著2名泰國籍女子要往新竹市區，卻疑似因天色昏暗、天雨路滑，竟然在中華路上衝撞中央分隔島，但整輛車並未當場因撞上分隔島就停下，而是輪胎騎上分隔島後高速飛起，隨後整輛車翻轉過來、四輪朝天落地向前滑行近10公尺。

車輛翻覆後，男駕駛拉著另名清醒的泰國女子爬出車外，但另一名泰國女子卻沒那麼幸運，疑似未繫安全帶，在車內翻滾後受困扭曲變形的車內，救護人員到場才破壞車體將她救出，但女子到院前就已沒了呼吸心跳。

幸運逃出的泰女頭部、四肢都不斷流血，但見到同鄉死在眼前，當場情緒崩潰，後才經救護車送往新竹台大生醫院區救治。不過駕駛車輛的台灣籍男子事發後不發一語，意識清楚僅頭部有撕裂傷，警方確認並未酒駕。