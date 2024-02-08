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影／高雄婦砸61萬投資蔬果賺過年紅包 詐團教這句露了餡
張姓婦人加入投資蔬果買賣互助會，被遊說春節蔬果量大，若投資百萬可月賺5萬，張心動下，到銀行先匯61萬，行員報警，警方見張手機中詐團教戰有人追問就說「朋友借錢投資蔬果」的對話，警方戳破張發財夢，但卻保住積蓄，讓她可過好年。
三民一警分局十全路派出所警方昨上日上午9時許接獲轄區一家銀行行員報案，指稱張姓婦人（68歲）欲將帳戶內的61萬轉帳到他行的私人帳戶，懷疑張遭詐騙，於是報警，請求協助。
警方到場後，詢問張匯款原因，張指日前網友介紹投資蔬果批發買賣，會有穩定的高獲利，對方又指，近來春節期間蔬果需求量大，若投資100萬可月賺5萬，她心想過年期間賺個大紅包也不錯，才想匯款投資。
警方勸說張勿落入詐騙陷阱，檢視她的手機對話，發現詐團還教導張匯款時若有行員追問，就說是「朋友借錢做大宗蔬果買賣」，這段關鍵對話被警方戳破是詐騙手法。
經行員和警方查證，發現張要匯款的帳戶戶名與她所稱戶名完全不同，警方當下以案例教育勸阻張「若有這麼好康的事情，對方自己賺就好」，張心想警方說的也對，感謝警方和行員的協助，否則積蓄被詐光，這個年就難過了。
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