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影／大方坦承過年前想吃牢飯 台中7旬翁縱火燒東區環保市場

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市東區干城環保市場6日晚間突然起火，濃煙竄天火勢一發不可收拾，所幸消防緊急灌救未釀傷亡，警方調閱監視器鎖定涉嫌縱火的70歲謝姓老翁，隔天到他家拘提，謝落網坦承「想吃牢飯」才點火，這次也非首次縱火，警詢後依公共危險罪嫌將他送辦。

東區環保市場6日晚間9點多突然竄火，因內部堆積大量雜物火勢蔓延，包括部分攤位遭祝融，也有2輛貨車被大火吞噬，燃燒面積約20平方公尺，所幸沒有人員傷亡。

台中第3分局指出，環保市場大火撲滅後，警方隨即調閱周圍監視器，經過濾發現火蛇竄出前有1名黑衣男子形跡鬼祟，且單獨進入市場短暫停留，離去後沒多久就冒出熊熊火光。

警方鎖定當事人身分，經查是住在市場附近的謝翁，隔天7日隨即持拘票到他家逮人，據了解謝男落網大致坦承，還說自己因為「想吃牢飯」所以才拿打火機去點燃，且謝過去也曾有類似公共危險前科。

警方也在謝住處查獲他作案時穿著上衣、長褲及拖鞋，警詢後依公共危險罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。

警方逮捕涉嫌縱火的謝姓老翁。記者曾健祐／翻攝
警方逮捕涉嫌縱火的謝姓老翁。記者曾健祐／翻攝
警方逮捕涉嫌縱火的謝姓老翁，查扣作案穿著衣物。記者曾健祐／翻攝
警方逮捕涉嫌縱火的謝姓老翁，查扣作案穿著衣物。記者曾健祐／翻攝
東區環保市場6日晚間起火，警方查出謝姓老翁涉嫌縱火。記者曾健祐／翻攝
東區環保市場6日晚間起火，警方查出謝姓老翁涉嫌縱火。記者曾健祐／翻攝

縱火

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