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小年夜傳憾事 貨運司機疑酒後失足滑落排水溝溺斃

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮玉里鎮興國路一段一處大排水溝，今天上午發現有人溺水，警方、消防人員趕往處理。圖／民眾提供
花蓮玉里鎮興國路一段一處大排水溝，今天上午發現有人溺水，警方、消防人員趕往處理。圖／民眾提供
今天小年夜，花蓮玉里鎮卻發生一件溺斃意外，一名潘姓男子昨晚在一處檳榔攤唱歌飲酒，離席如廁卻遲遲未回，友人打電話找不到人，原以為他已經返家，不料今天上午被人發現陳屍檳榔攤旁排水溝，警方勘驗現場，未發現打鬥跡象，初步研判可能酒後到戶外上廁所，不慎失足滑落排水溝溺斃，已報請檢方相驗。

今天上午10時許，檳榔攤劉姓老闆發現排水溝內疑似有人，一動也不動，立即通報消防隊。玉里消防分隊小隊長吳伯村表示，消防人員趕到現場，發現一名男子受困在大排水溝水泥壁下方，立即換上水域裝備下水，利用器材及繩索協助患者脫困，但男子被救出時，四肢僵硬已無生命跡象，並未送醫，交給警方處理。

警方調查，死者為40歲潘姓貨運司機，住在外縣市，昨晚8時與友人相約到玉里鎮檳榔攤唱歌喝酒，晚間11時離席，就未再返回。據了解，當時潘男說要到檳榔攤外上廁所，友人見他一直未回來，曾打電話給他，但沒有接通，友人以為潘男已經回家，沒想到會倒臥水溝內。

警方初步勘驗現場沒有打鬥跡象，也未發現可疑物品，潘姓男子身上無明顯外傷，沒有他殺嫌疑，已依規定報請花蓮地方檢察署相驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮玉里鎮興國路一段一處大排水溝，今天上午發現有人溺水，警方、消防人員趕往處理。圖／民眾提供
花蓮玉里鎮興國路一段一處大排水溝，今天上午發現有人溺水，警方、消防人員趕往處理。圖／民眾提供

排水溝 花蓮

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