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嘉義男腳踏車慘遭後方2機車連續撞擊 破頭見骨亡

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣朴子市昨晚6點多發生一名61歲施姓男腳踏車騎士，遭2輛機車前後擦撞再追撞，2度撞擊頭部重創死亡車禍。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣朴子市昨晚6點多發生一名61歲施姓男腳踏車騎士，遭2輛機車前後擦撞再追撞，2度撞擊頭部重創死亡車禍。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣朴子市昨晚6點多發生2度撞擊死亡車禍，一名61歲施姓男子騎腳踏車，疑遭後方18歲黃姓男機車騎士擦撞後，又再遭閃避不急的19歲王姓男機車騎士追撞，施男當場噴飛5公尺，頭破5公分，深可見骨，血流如注，送醫急救仍不治；警方初步調查，皆無酒駕，車禍造成1死、2傷，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

朴子警分局表示，初步調查昨天晚間6點20分，東石鄉港墘村台82線東向6.55公里處，18歲黃男騎機車搭載19歲李男乘客，沿台82東向行駛機慢車道，不慎與前方61歲施男腳踏車騎士擦撞，後方19歲王男騎機車因閃避不及追撞腳踏車，造成3人受傷，施男當場意識不清，送往嘉義長庚醫院急救仍宣告死亡，3方皆無酒駕。

嘉義縣消防局指出，昨天晚間6點20分獲報朴子市82線快速道路起點，東石往朴子方向發生車禍，立即派遣人車前往，抵達現場回報為機車與腳踏車車禍，現場有3名男性傷者，其一名61歲施姓男傷者，頭部有5公分外傷，深可見骨，送長庚醫院急救，另2名18、19歲男性輕傷者送往朴子治療。

嘉義縣朴子市昨晚6點多發生一名61歲施姓男腳踏車騎士，遭2輛機車前後擦撞再追撞，2度撞擊頭部重創死亡車禍。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣朴子市昨晚6點多發生一名61歲施姓男腳踏車騎士，遭2輛機車前後擦撞再追撞，2度撞擊頭部重創死亡車禍。記者呂慧瑜／翻攝

朴子 腳踏車 車禍

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