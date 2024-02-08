春節慎防電線短路釀災 竹市消防局提醒用電器5大原則

新竹市一處套房式集合住宅日前發生一起火警，經調查為延長線使用不當短路導致火災。新竹市消防局統計，建築物火災案件以電氣因素為最多，並彙整使用電器5大原則提醒民眾春節期間無論是出外遊玩或在家圍爐，使用瓦斯、用火、用電應特別注意安全，返鄉前建議將不會用到的電器產品插頭拔離插座或關閉插座開關，安心過新年。

消防局指出，新竹市日前發生一處套房式集合住宅火災案，經調查為延長線使用不當短路引發火災，所幸火警自動警報設備即時預警，並由社區警衛及時撲滅火勢，未造成嚴重損失。

依去年火災案件統計，新竹市建築物火災案件以電氣因素為最多，常因電源線遭重物擠壓造成半斷線或延長線插接過多，導致電器過負載起火燃燒，而近日天氣濕冷，使用電暖器及電熱器具的頻率增加，消防局提醒春節期間使用電氣產品要多加注意。

消防局整理使用電氣產品5大原則，分別為選購經認證合格，具安全標章電器產品；春節返鄉前或長時間外出旅遊前，將家中不用的電器插頭拔除或關閉安全插座開關；使用電熱毯切勿過度彎曲、擠壓造成加熱絲損壞，勿將電熱毯弄濕，並避免過長時間連續使用。

再來，電暖器為功率較大的電器產品，應避免接於延長線使用，並與可燃物應保持適當距離；透天厝建議加裝住宅用火災警報器，為住宅安全把關。