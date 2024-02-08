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彰警達成尋人使命 溪湖鎮婦女會關懷弱勢戶獲滿滿感謝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

就快過年，彰化縣溪湖警分局把迷路長者送回家，溪湖鎮婦女會為溪湖區弱勢家庭募集過年物資、送物資並提前圍爐，都得到民眾滿滿的感謝。

80歲邱姓長者騎微型電動二輪車，從員林市騎到溪湖鎮，騎到一戶民宅以為住家到了就下車進去休息，被住戶發現後報警。警方趕到並根據身分證個資聯絡上她的家屬。家屬告訴警方，邱姓長者平日白天外出，家人都以為她到社區活動中心或訪友，誰知騎了數公里到溪湖鎮。接回後再三向警方道謝。溪湖警分局今表揚警員宥翔、楊浩民尋人服務有功。

溪湖婦女會借用惠捷貿易公司廣場，舉辦龍年寫送春聯及關懷弱勢家庭活動，30多名會員到場表演歌舞才藝，同時協助分送物資給33戶弱勢家庭。「人在做，天在看，做好做歹會牽線；好心有好命，做好會勇健。」擅長四句聯的縣議員兼婦女會理事長陳玉姬說，會員訪查發掘需要關懷的33戶弱勢家庭，向各方募集資源，贈送一箱年菜、一條毛毯和600元紅包，藉活動把婦女會及地方婦女「緊緊牽在一起」。

縣長王惠美趕到祝福大家新年快樂，並表示，政府力量有限但民力無窮，婦女會等社團幫政府找出需要關懷的對象，歲末年終送暖，實在「乎人足感心」；民眾過好年，別忘了到縣內景點走春。王惠美隨後送紅包給弱勢家庭。

彰化縣長王惠美到溪湖鎮，為婦女會關懷活動加油。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美到溪湖鎮，為婦女會關懷活動加油。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮婦女會贈送過年物資給弱勢家庭。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮婦女會贈送過年物資給弱勢家庭。記者簡慧珍／攝影

弱勢家庭 王惠美

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