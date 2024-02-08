彰警達成尋人使命 溪湖鎮婦女會關懷弱勢戶獲滿滿感謝

就快過年，彰化縣溪湖警分局把迷路長者送回家，溪湖鎮婦女會為溪湖區弱勢家庭募集過年物資、送物資並提前圍爐，都得到民眾滿滿的感謝。

80歲邱姓長者騎微型電動二輪車，從員林市騎到溪湖鎮，騎到一戶民宅以為住家到了就下車進去休息，被住戶發現後報警。警方趕到並根據身分證個資聯絡上她的家屬。家屬告訴警方，邱姓長者平日白天外出，家人都以為她到社區活動中心或訪友，誰知騎了數公里到溪湖鎮。接回後再三向警方道謝。溪湖警分局今表揚警員宥翔、楊浩民尋人服務有功。

溪湖婦女會借用惠捷貿易公司廣場，舉辦龍年寫送春聯及關懷弱勢家庭活動，30多名會員到場表演歌舞才藝，同時協助分送物資給33戶弱勢家庭。「人在做，天在看，做好做歹會牽線；好心有好命，做好會勇健。」擅長四句聯的縣議員兼婦女會理事長陳玉姬說，會員訪查發掘需要關懷的33戶弱勢家庭，向各方募集資源，贈送一箱年菜、一條毛毯和600元紅包，藉活動把婦女會及地方婦女「緊緊牽在一起」。