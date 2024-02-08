後車廂出現小孩緊抱單車 嘉警、社會局都出面！母要付慘痛代價

昨天下午有嘉義市民在吳鳳南路與軍輝路口，發現1輛行駛中的轎車，後行李箱出現小孩抱腳踏車，後車蓋未關，單車及小孩頭露出，讓人看了直說「太誇張了！」記者魯永明／翻攝

昨天下午有嘉義市民在吳鳳南路與軍輝路口，發現1輛行駛中的轎車，後行李箱出現小孩抱腳踏車，後車蓋未關，單車及小孩頭露出，讓人看了直說「太誇張了！」民眾拍照錄影向警方檢舉；駕駛廖姓婦女到案，指稱就讀幼兒園么兒與讀小學長女車內玩耍，小女兒頑皮，打平後座椅躲進後車廂被拍照。警方調查，家長無不當管教，依違反道路交通管理處罰條例裁罰最少3千元，市府社會處將實施親職教育，社工到住家追蹤訪視。

廖姓婦女指稱，他與土水師傅丈夫，生育2女1男，長子讀國中，長女讀國小，小女兒讀幼兒園，他在家照顧子女，昨天下午她開車載長女、小女兒及單車，要到仁義潭騎單車，途中先到吳鳳南路台哥大服務處繳手機費。

廖女說，開車途中，坐後座的長女與小女兒在玩耍，小女兒頑皮，打平後座椅躲進後車廂被拍到，針對警方指其開車行為違法，她感到懊悔，警方調查，廖女全家和樂，夫妻對子女無不當管教，仍依涉違反兒少法通報社會處查處。

警方調查，廖女駕駛行為違反道路交通管理處罰條例第30條第三、第七項：運送途中附載作業人員乘坐不依規定；載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險。處新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，責令改正或禁止通行。社會處說，依兒少法第49條15款：任何人對兒童不得有誘使進入有礙其身心健康場所，會派社工到廖女住家訪視，實施親職教育。