快訊

丟丟妹年前拋震撼彈！新歡長相曝光 相識經過全說了

跟孩子溝通使用3C時間 教育專家：這4句話絕對不能說

與毆打陳沂黃男「案發前行跡重疊」 警拘提同行者…他辯勸架

聽新聞
test
0:00 / 0:00

後車廂出現小孩緊抱單車 嘉警、社會局都出面！母要付慘痛代價

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

昨天下午有嘉義市民在吳鳳南路與軍輝路口，發現1輛行駛中的轎車，後行李箱出現小孩抱腳踏車，後車蓋未關，單車及小孩頭露出，讓人看了直說「太誇張了！」記者魯永明／翻攝
昨天下午有嘉義市民在吳鳳南路與軍輝路口，發現1輛行駛中的轎車，後行李箱出現小孩抱腳踏車，後車蓋未關，單車及小孩頭露出，讓人看了直說「太誇張了！」記者魯永明／翻攝

昨天下午有嘉義市民在吳鳳南路與軍輝路口，發現1輛行駛中的轎車，後行李箱出現小孩抱腳踏車，後車蓋未關，單車及小孩頭露出，讓人看了直說「太誇張了！」民眾拍照錄影向警方檢舉；駕駛廖姓婦女到案，指稱就讀幼兒園么兒與讀小學長女車內玩耍，小女兒頑皮，打平後座椅躲進後車廂被拍照。警方調查，家長無不當管教，依違反道路交通管理處罰條例裁罰最少3千元，市府社會處將實施親職教育，社工到住家追蹤訪視。

廖姓婦女指稱，他與土水師傅丈夫，生育2女1男，長子讀國中，長女讀國小，小女兒讀幼兒園，他在家照顧子女，昨天下午她開車載長女、小女兒及單車，要到仁義潭騎單車，途中先到吳鳳南路台哥大服務處繳手機費。

廖女說，開車途中，坐後座的長女與小女兒在玩耍，小女兒頑皮，打平後座椅躲進後車廂被拍到，針對警方指其開車行為違法，她感到懊悔，警方調查，廖女全家和樂，夫妻對子女無不當管教，仍依涉違反兒少法通報社會處查處。

警方調查，廖女駕駛行為違反道路交通管理處罰條例第30條第三、第七項：運送途中附載作業人員乘坐不依規定；載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險。處新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，責令改正或禁止通行。社會處說，依兒少法第49條15款：任何人對兒童不得有誘使進入有礙其身心健康場所，會派社工到廖女住家訪視，實施親職教育。

單車 車廂

延伸閱讀

影／高雄壯漢碰撞外籍單車男 出手攙扶被認攻擊！不爽嗆「報警」

太誇張...轎車後行李廂內出現小孩緊抱單車 駕駛人結局曝

北市獨老低收逐年增 社會局備2千份年菜送暖

高雄首處公托「設置區公所內」 社會局今年將成立4處

相關新聞

春節慎防電線短路釀災 竹市消防局提醒用電器5大原則

新竹市一處套房式集合住宅日前發生一起火警，經調查為延長線使用不當短路導致火災。新竹市消防局統計，建築物火災案件以電氣因素...

後車廂出現小孩緊抱單車 嘉警、社會局都出面！母要付慘痛代價

昨天下午有嘉義市民在吳鳳南路與軍輝路口，發現1輛行駛中的轎車，後行李箱出現小孩抱腳踏車，後車蓋未關，單車及小孩頭露出，讓...

出事啦！桃園7旬嬤年前訪友 跟著導航開進大排水溝

桃園巿77歲邱姓婦人趕在年前送禮，昨午開車要去觀音區找朋友，卻因大雨視線不佳，找路的時候，跟著導航的指示，直直開進觀音區...

警助癌父出殯、籌8萬學雜費 17歲少女親筆謝：長大也要助人

台中市17歲蔡姓少女，上月癌父身亡，因父親是家中經濟支柱，少女無財力送父親最後一程。大甲警分局義里所長紀世華得知，與地方...

嘉義男腳踏車慘遭後方2機車連續撞擊 破頭見骨亡

嘉義縣朴子市昨晚6點多發生2度撞擊死亡車禍，一名61歲施姓男子騎腳踏車，疑遭後方18歲黃姓男機車騎士擦撞後，又再遭閃避不...

彰警達成尋人使命 溪湖鎮婦女會關懷弱勢戶獲滿滿感謝

就快過年，彰化縣溪湖警分局把迷路長者送回家，溪湖鎮婦女會為溪湖區弱勢家庭募集過年物資、送物資並提前圍爐，都得到民眾滿滿的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。