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學生坐輕軌月台伸腳進軌道區 高雄警提醒最高可罰7500

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

一群學生在高雄輕軌C7軟體園區車站，越警戒黃線，席地坐在月台上，有人甚至雙腳跨進軌道，旁人見狀錄影貼網，引起議論。高雄警方表示，如不聽制止，可依大眾捷運法，最高可罰7500元。

網傳影片，2月7日在前鎮區高雄輕軌C7軟體園區車站月台，有4名男女學生超越月台警戒黃線，席地坐在月台上，還把腳伸到軌道區，當時正有輕軌列車，從另一邊軌道行駛而來，列車鳴笛，他們才起身離開軌道區，令旁人看得直搖頭，稱「如發生問題又怪輕軌」。

高雄警方表示，依大眾捷運法規定，於月台上嬉戲、跨越黃色警戒線，或於電扶梯上不按遵行方向行走或奔跑，或為其他影響作業秩序及行車安全行為，不聽勸止，可罰1500元到7500元罰鍰。

警方說，除捷運警察可對違規者開單，高捷公司自2016年8月底，也受市府委託可處理違規事件舉發或調查作業，不是沒看到警察就罰不了。

一群學生席地坐在高雄輕軌車站月台，伸腳進軌道區，令旁人看得搖頭。圖／擷取自社會事新聞影音
一群學生席地坐在高雄輕軌車站月台，伸腳進軌道區，令旁人看得搖頭。圖／擷取自社會事新聞影音

捷運 警察 高雄輕軌

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