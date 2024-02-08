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出事啦！桃園7旬嬤年前訪友 跟著導航開進大排水溝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園有名77歲邱姓婦人趕在年前送禮，昨午駕車至觀音區時，在大雨中跟著導航意外開進大排水溝，所幸桃市大園警分局新坡派出所員警據報，協助受到驚嚇的邱阿嬤脫困。記者陳恩惠／翻攝
桃園有名77歲邱姓婦人趕在年前送禮，昨午駕車至觀音區時，在大雨中跟著導航意外開進大排水溝，所幸桃市大園警分局新坡派出所員警據報，協助受到驚嚇的邱阿嬤脫困。記者陳恩惠／翻攝
桃園巿77歲邱姓婦人趕在年前送禮，昨午開車要去觀音區找朋友，卻因大雨視線不佳，找路的時候，跟著導航的指示，直直開進觀音區福山路二段一處巷弄內的大排水溝，嚇壞後車駕駛，所幸桃市大園警分局新坡派出所員警到場，協助她脫困並通知家屬接回壓驚。

大園分局表示，新坡派出所值班員警昨天下午接獲民眾報案，表示位於福山路二段一處巷弄內，有一輛銀色豐田轎車掉進大排水溝內，且車內女性駕駛受困無法動彈，請警方到場協助。

新坡所員警獲報立刻趕往查看，驚見小客車車頭倒栽蔥掉入大排水溝裡，幸好當時水位並不深，人車沒有滅頂的危機，不過由於駕車的有了年紀的婦人，無法自行脫困，員警於是趕緊打開後車門合力將她救出來。

警方也通知救護人員前來檢查她的狀況，所幸她僅是受到了不小的驚嚇，身體並無大礙，家人獲悉也趕抵現場將阿嬤接回，同時聯繫拖吊車將車輛吊回車廠檢修，對於大園警方的及時救援，家屬連連致謝。

桃園有名77歲邱姓婦人趕在年前送禮，昨午駕車至觀音區時，在大雨中跟著導航意外開進大排水溝，所幸桃市大園警分局新坡派出所員警據報，協助受到驚嚇的邱阿嬤脫困。記者陳恩惠／翻攝
桃園有名77歲邱姓婦人趕在年前送禮，昨午駕車至觀音區時，在大雨中跟著導航意外開進大排水溝，所幸桃市大園警分局新坡派出所員警據報，協助受到驚嚇的邱阿嬤脫困。記者陳恩惠／翻攝
桃園有名77歲邱姓婦人趕在年前送禮，昨午駕車至觀音區時，在大雨中跟著導航意外開進大排水溝，所幸桃市大園警分局新坡派出所員警據報，協助受到驚嚇的邱婦脫困。記者陳恩惠／翻攝
桃園有名77歲邱姓婦人趕在年前送禮，昨午駕車至觀音區時，在大雨中跟著導航意外開進大排水溝，所幸桃市大園警分局新坡派出所員警據報，協助受到驚嚇的邱婦脫困。記者陳恩惠／翻攝

排水溝 阿嬤

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