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影／禍從口出…高雄男嘲笑少年新買機車有刮痕 下秒被狠K倒地

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

姚姓男子和3名少年及陳姓男子深夜在高雄市鳳山區海洋一路街頭聊天，姚見其中一名少年新買機車有刮痕，出言嘲笑，未料惹怒少年，出拳狂打姚數10下，姚不敵慘被打倒在地，過程被民眾拍下PO網指「少年家談判」；警方指，姚不願提告，已將動手打人的少年依社會秩序維護法移送裁處。

網路社群「黑豪家族」貼出「少年家談判」影片，指4日凌晨3時許，4名男子深夜疑似對1名男子徒手當街施暴，只見一名男子被對方出拳揮打數10下，倒臥在地，身旁的3名男子出手勸架也沒用。

鳳山警分局警方今天上午指出，經查當時未接獲報案，調閱周邊監視器後，已將動手打人17歲少年及在場觀看的陳姓男子（19歲）、兩名少年及被打的姚姓男子（19歲）共5人通知到案。

警方調查，動手打人的少年和被打的姚男雙方均為朋友，因姚當時嘲笑少年的新機車有刮痕，雙方起口角爭執，少年才動手毆打姚；雖姚不願提告，但警方認為動手的少年已觸犯社會秩序維護法第87條「加暴行於人」，將少年移請裁處，並通報少年隊進行校安處置。

高雄姚姓男子因當街嘲笑少年新買的機車有刮痕，慘遭少年揮拳狠K數10下倒地。圖／取自網路社群「黑豪家族」
高雄姚姓男子因當街嘲笑少年新買的機車有刮痕，慘遭少年揮拳狠K數10下倒地。圖／取自網路社群「黑豪家族」
高雄姚姓男子因當街嘲笑少年新買的機車有刮痕，慘遭少年揮拳狠K數10下倒地。圖／取自網路社群「黑豪家族」
高雄姚姓男子因當街嘲笑少年新買的機車有刮痕，慘遭少年揮拳狠K數10下倒地。圖／取自網路社群「黑豪家族」
高雄姚姓男子因當街嘲笑少年新買的機車有刮痕，慘遭少年揮拳狠K數10下倒地。圖／取自網路社群「黑豪家族」
高雄姚姓男子因當街嘲笑少年新買的機車有刮痕，慘遭少年揮拳狠K數10下倒地。圖／取自網路社群「黑豪家族」
高雄姚姓男子因當街嘲笑少年新買的機車有刮痕，慘遭少年揮拳狠K數10下倒地；打人的少年被警方依社維法移送。記者石秀華／翻攝
高雄姚姓男子因當街嘲笑少年新買的機車有刮痕，慘遭少年揮拳狠K數10下倒地；打人的少年被警方依社維法移送。記者石秀華／翻攝

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