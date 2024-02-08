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關心春節交通輸運 警署長黃明昭慰勉鐵路警察辛勞
今天是小年夜，全國展開返鄉人潮，警政署長黃明昭關心春假交通疏運，小年夜到鐵路警察局，頒贈獎勵金慰勉鐵警堅守崗位，黃明昭一早由鐵路警察局局長廖恆裕陪同，前往台北分局台北分駐所，頒發工作獎勵金慰勉年節留守員警與去年一整年為治安、交通付出的辛勞表示感謝。
黃明昭除關心員警體力調節及輪休情形外，並表示警察工作特殊，春節期間警察們還是必須負責轄區的治安交通工作，沒辦法休假返家與家人團聚；他特別囑咐加強關懷各項心理輔導措施，並針對車站易見置物櫃詐騙案件，提醒鐵警加強巡查防制。
鐵路警察局指出，台北車站今天上午疏運情形正常，高鐵春節疏運計畫共計加開461班次列車（南下246班、北上215班），提供1875班次列車的旅運服務；另外，台鐵公司也全線加開各級列車234列次。
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