大人猝逝留下幼子及年邁雙親 北市警採購物資登門送暖

警員李建佑帶著愛心物資，前往轄內亟需幫助的家庭送暖。記者廖炳棋/翻攝 今天是小年夜，台北市信義分局福德街派出所警員李建佑、藍文宏，得知轄內一戶人家突然遭逢家庭劇變，留下一位年僅4歲兒子及兩位年邁父母，無人照顧，立即結合民間企業，採購物資登門送暖，希望在歲末寒冬，送上暖暖祝福，幫助貧困家庭渡過一個溫馨快樂的新年。

信義分局福德所，日前處理一件死亡案件時，得知往生者留下二位8旬年邁父母及年僅4歲兒子，由於雙親年事已高無法外出工作，家中頓時失去經濟支柱，只能靠著低收入戶補助及老人年金度日，除了要維持平日生活開銷，還要再照顧四歲孫子，生活非常辛苦。

兩名員警獲悉後登門拜訪，發現承租房屋內空間狹小簡陋，經濟十分困難，房內所剩無幾的雜食充饑，員警深有所感，特別在年前結合佛光山泰山禪淨中心、昶宙有限公司及中華國際直貢噶舉佛學會，對於弱勢族群、獨居長者發放愛心物資，讓民眾於寒冷冬天感受到溫暖。