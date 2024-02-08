快訊

堂本剛才結婚！被爆要離開傑尼斯 對「KinKi Kids」去留有共識

壓歲錢該包多少？龍年新春「紅包攻略」 禁忌習俗、行情價一文看懂

台糖瘦肉精事件中央、王必勝要道歉？ 盧秀燕這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大人猝逝留下幼子及年邁雙親 北市警採購物資登門送暖

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警員李建佑帶著愛心物資，前往轄內亟需幫助的家庭送暖。記者廖炳棋/翻攝
警員李建佑帶著愛心物資，前往轄內亟需幫助的家庭送暖。記者廖炳棋/翻攝
今天是小年夜，台北市信義分局福德街派出所警員李建佑、藍文宏，得知轄內一戶人家突然遭逢家庭劇變，留下一位年僅4歲兒子及兩位年邁父母，無人照顧，立即結合民間企業，採購物資登門送暖，希望在歲末寒冬，送上暖暖祝福，幫助貧困家庭渡過一個溫馨快樂的新年。

信義分局福德所，日前處理一件死亡案件時，得知往生者留下二位8旬年邁父母及年僅4歲兒子，由於雙親年事已高無法外出工作，家中頓時失去經濟支柱，只能靠著低收入戶補助及老人年金度日，除了要維持平日生活開銷，還要再照顧四歲孫子，生活非常辛苦。

兩名員警獲悉後登門拜訪，發現承租房屋內空間狹小簡陋，經濟十分困難，房內所剩無幾的雜食充饑，員警深有所感，特別在年前結合佛光山泰山禪淨中心、昶宙有限公司及中華國際直貢噶舉佛學會，對於弱勢族群、獨居長者發放愛心物資，讓民眾於寒冷冬天感受到溫暖。

低收入戶 警察

延伸閱讀

推動AI科技教育北市編千萬鼓勵申請 每校最高補助40萬元

曾將101、85大樓收服瓶中...南投「瓶中藝術師」許煌烟猝逝 他悲嘆少了1個國寶

皮膚科名醫晨跑時猝逝 醫提醒：留意「清晨巨浪」發生

皮膚科名醫疑跑步健身猝逝 醫曝冬天運動3大注意事項

相關新聞

警助癌父出殯、籌8萬學雜費 17歲少女親筆謝：長大也要助人

台中市17歲蔡姓少女，上月癌父身亡，因父親是家中經濟支柱，少女無財力送父親最後一程。大甲警分局義里所長紀世華得知，與地方...

高雄觀光飯店裝修中 「待業」通緝犯躲入爽住2周

35歲黃姓男子涉竊盜案，遭台北地檢署通緝，他逃下高雄沒處居住，發現某飯店正整修施工，躲進飯店爽住2周，才經工人報警揪出飯...

嘉義凌晨直行車撞左轉車 波及路旁另輛車 1男受傷

冷氣團來襲，嘉義市昨天深夜降雨氣溫下降，消防局獲報凌晨3點59分，新民路和世賢路三段交叉路口，2輛轎車擦撞，再波及路旁另...

關心春節交通輸運 警署長黃明昭慰勉鐵路警察辛勞

今天是小年夜，全國展開返鄉人潮，警政署長黃明昭關心春假交通疏運，小年夜到鐵路警察局，頒贈獎勵金慰勉鐵警堅守崗位，黃明昭一...

影／禍從口出...高雄男嘲笑少年新買機車有刮痕 下秒被狠K倒地

姚姓男子和3名少年及陳姓男子深夜在高雄市鳳山區海洋一路街頭聊天，姚見其中一名少年新買機車有刮痕，出言嘲笑，未料惹怒少年，...

買年貨小心扒手！慣竊現身商圈遭北警盯上「別想過好年」

「2024台北年貨大街」活動開跑，為加強重要節日安全維護，台北市警察局統合各分局運用制服與便衣警力、民力，嚴密勤務部署，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。