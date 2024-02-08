小心荷包！台2線車禍均與超速相關 新北警增設區間測速3月1日執法

新北市台2線常有車輛翻覆或衝至對向車道事故，新北警分析該路為大型車行駛，事故原因均與速度有關。為加強速度管理，新北警今年將台2線105.8公里至113.2公里納入區間測速路段，訂於3月1日正式執法。另三重區環河南路與正義南路口也將規劃智慧型路口科技設備，自動取締違規資料，提醒民眾應遵守用路規則。

新北警表示，繼前年（2022年）台2線龍洞路段之後，今年再將台2線105.8公里至113.2公里納入區間測速路段，整條測速路段距離長達7公里，速限60公里。提醒用路人行經彎道仍要確實減速，避免失控致生危險。另台2線路幅狹窄，避免車輛不良駕駛行為、或為躲避區間偵測，而有跨越雙黃線侵入對向車道情形，造成其他用路人危險，於區間起終點另增加逆向雙黃線行駛違規偵測，提醒用路人勿心存僥倖而違規。